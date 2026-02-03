外籍客斥2600万购WHITESAND COVE 呎价2.13万

华懋发展的西贡WHITESAND COVE，项目今日再录成交，以招标形式售出3座3楼B室，该单位位于前排临海位置，面积1,218方呎，采4房双套连工人房大户设计，成交价连车位2,600万元，呎价21,346元。

据悉，买家为区内外籍人士，钟情西贡海天一色、悠然自得的环境，亦热爱扬帆出海及户外活动。于参观现楼后，除被单位前临广阔海景吸引，加上项目同时邻近游艇会，因而决心入标购入心仪大户。

WHITESAND COVE为白沙湾区15年来罕有的全新临海供应，以低密度规划，项目至今已累售8伙，套现逾2.1亿元，销情持续。

