西沙SIERRA SEA 2B期乘势加推 周六发售价单218伙

更新时间：16:28 2026-02-02 HKT
发布时间：16:28 2026-02-02 HKT

新地旗下西沙SIERRA SEA 2B期备受市场追捧，再录即日沽清佳绩，有见项目向隅客众多，发展商于今日上载5号价单，涉131伙，折实售价465.97万至1,016.51万，折实呎价10,174元至14,821元，发展商指新价单属轻微加推，有约1%至3.5%提价，另外亦于今日推出新一份销售安排，于周六以价单形式推售218伙，折实平均呎价12,830元，另于周五起以招标形式推售20伙。

新地副董事总经理雷霆表示，昨日的次轮销售可形容为「清风送爽，极速沽清」。有见市场向隅客众多，于今日上载5号价单，涉131伙，同时上载最新销售安排，涉238伙，分别于周五起以招标形式推售20伙，另于周六压轴推售218伙，折实平均呎价12,830元。由于是次加推中不少单位属优质单位，因此获提价1%至3.5%。

新地代理执行董事陈汉麟称，新推出的5号价单涉131伙，涵盖66伙2房户及65伙3房户，计算最高15%折扣优惠后，折实售价465.97万至1,016.51万，折实呎价10,174元至14,821元。

陈汉麟续指，于今日同步上载的3号销售安排，其中周六销售的218伙价单单位，涵盖153伙2房及65伙3房，折实售价由461.89万至1,016.5万，折实呎价10,085至14,821元。是次销售中包括过往价单中未推售单位，因此亦有更新1号至4号价单，部分单位获提价1%至2.5%，属反应市况。第三轮销售同样设有大手组时段，其中Super A时段只可购最多4伙，B组时段最多只可购1伙。

陈汉麟亦提到，昨天的次轮销售中，录不少大手客入市，其中有3组客连购6伙，而最大手的则斥资逾3,880万购入2伙3房及4伙2房，另外亦有1组购5伙，50组购2至4伙。另外项目今天亦录2宗招标成交，售出2伙花园特色户。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

