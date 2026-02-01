Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

1月录26宗豪宅「大刁」成交 创一手新例后单月最多

上月新盘去货速度加快，当中超级豪宅盘表现亦甚为亮眼，逾亿元的「大刁」成交量更录约26宗，创《一手新例》后单月新高纪录，对比去年12月的13宗按月多出1倍。

23宗来自港岛区

上月26宗逾亿元一手成交，当中有23宗来自港岛区，余下3宗则属九龙区。整体中最多亿成交项目为恒基与新世界合作发展的西半山天御2期，单月录10宗交投，合共套现逾17亿。

该屋苑不乏破顶个案，包括1座39楼全层户，面积5,577方呎，属4间套房及家庭间单位，以逾4.22912亿连同两个车位售出，呎价约75,831元，成交价及呎价创项目双新高纪录。

滶晨4房大宅呎价逾6.3万

新世界发展伙拍帝国、资本策略、丽新及港铁合作发展的黄竹坑站上盖新盘滶晨，其1A座39楼P2室，面积1,706方呎，为4房连双套连工人房连洗手间设计，设私人升降机前厅，连一个停车位以1.07748亿售出，呎价高见63,158元，成交价及呎价齐创项目新高，同时亦属黄竹坑站上盖港岛南岸项目标准分层新高。

造价最高为恒隆地产旗下跑马地蓝塘道23至39号洋房项目，于元旦日售出项目面积最大的艺术大宅，为31号独立屋，洋房面积9,186方呎，属6房5套连工人房设计，配备品酒区、娱乐室、家庭影院、健身室及书房，成交价约4.47192亿，呎价约48,682元。

另外，嘉里发展的九龙半山低密度豪宅缇外单月沽3伙，合共套现5.618亿，成交价最高为2座2楼B室分层大宅，面积4,364方呎，属4房4套房连2间工人房间隔，以1.95亿连同2个住宅停车位成交，呎价约44,684元。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

