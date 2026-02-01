Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄金海湾．珀岸连环沽 每呎高见1.28万

新盘速递
更新时间：09:48 2026-02-01 HKT
发布时间：09:48 2026-02-01 HKT

旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾．珀岸，近期销情加快，昨连沽2伙，套现约1,847.1万，包括2座22楼F室，面积655方呎，采用3房1套间隔，成交价840.6万，呎价约12,834元。而1A座6楼C室，面积804方呎同属3房户，则以1,006.5万成交，呎价约12,519元。

整个系列累沽1092伙

另外，黄金海湾上月共沽约21伙，套现逾1.67亿，整个系列则累沽1,092伙，成交金额逾45.6亿。

黄金海湾．珀岸为黄金海湾发展项目的第2期，合共提供631伙；项目坐拥得天独厚地理优势，步行约2分多钟直达黄金泳滩，近9成单位饱览青山湾海景。

地理位置方面，该盘位处港深两地核心区域，无缝穿梭粤港澳大湾区经济据点，涉及超过15条巴士及小巴7线往来港九新界，坐拥南北通行优势。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

