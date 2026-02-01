黄金海湾．珀岸连环沽 每呎高见1.28万
更新时间：09:48 2026-02-01 HKT
发布时间：09:48 2026-02-01 HKT
发布时间：09:48 2026-02-01 HKT
旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾．珀岸，近期销情加快，昨连沽2伙，套现约1,847.1万，包括2座22楼F室，面积655方呎，采用3房1套间隔，成交价840.6万，呎价约12,834元。而1A座6楼C室，面积804方呎同属3房户，则以1,006.5万成交，呎价约12,519元。
整个系列累沽1092伙
另外，黄金海湾上月共沽约21伙，套现逾1.67亿，整个系列则累沽1,092伙，成交金额逾45.6亿。
黄金海湾．珀岸为黄金海湾发展项目的第2期，合共提供631伙；项目坐拥得天独厚地理优势，步行约2分多钟直达黄金泳滩，近9成单位饱览青山湾海景。
地理位置方面，该盘位处港深两地核心区域，无缝穿梭粤港澳大湾区经济据点，涉及超过15条巴士及小巴7线往来港九新界，坐拥南北通行优势。
最Hit
长者乐悠咭平价北上路线！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
2026-01-30 14:26 HKT
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
2026-01-28 18:44 HKT
电视界「最苦命肥仔」翻身做老板 内地连开3面店新造型脱胎换骨 曾失婚户口得40蚊欲轻生
2026-01-31 09:00 HKT