新盘上月2384宗成交 创15个月最佳 SIERRA SEA膺卖楼王 代理料「小阳春」持续

楼市踏入2026年整体开局向好，连带新盘市场交投步伐加快，综合《一手住宅物业销售资讯网》及市场消息，今年1月新盘市场共录逾2,384宗成交，创15个月以来单月新高纪录，按月升约80%，当中以西沙SIERRA SEA表现最标青，连番推售均录好成绩，共沽约884伙，膺上月卖楼王。而康城SEASONS系列及大埔上然系列亦受追捧，分别沽出125及104伙。

今年1月多个发展商推盘，由上车盘以至豪宅项目均纷纷推出销售，均取得理想成绩，合共录逾2,384宗新盘成交，属自去年2月起连续12个月录逾千宗交投之余，更创自2024年10后约15个月单月最多纪录；同时对比去年12月按月弹升约80%。

SIERRA SEA系列售出884伙

上月交投量中，新地旗下西沙SIERRA SEA系列交投量一枝独秀，连番推售均大开红盘，价单连同招标单位合共售出约884伙，一举登上1月新盘卖楼王宝座。另外，该盘2B期亦于今日次轮发售350伙价单单位，涵盖244伙2房及106伙3房户，折实售价约460.1万至973.67万，折实呎价约10,168至14,311元。

其次为会德丰地产与港铁合作发展的将军澳日出康城SEASONS系列，在上月展开新一轮销售，合共售出125伙，位列1月新盘卖楼榜第二位。另外，万科香港大埔上然系列及由信和伙拍嘉华、中国海外合作发展的元朗锦上路站栢珑系列等销情同样不俗，于上月分别售出104伙及94伙。

嘉居．天后2房1168万成交

另外，昨日新盘市场单日亦录32宗成交，包括嘉华旗下天后新盘嘉居．天后，售出29楼C室，面积361方呎，2房间隔，成交价1,168万，呎价约32,355元；该盘上月价单及招标形式合共售出71伙。

由中国海外牵头发展的启德维港．湾畔昨录新高成交，为1A期1A座26楼A室，面积819方呎，属3房套连工作间套间隔，成交价3,066.4万，呎价约37,441元，创项目售价及呎价新高，该系列上月合共售出28伙。

华懋旗下薄扶林VICTORIA COAST昨以招标形式售出A座13楼2室，面积1,367方呎，2房1套连连工作间户型，以2,550万售出，呎价约18,654元。

恒隆旗下九龙湾皓日连售3伙，套现约3,230万，其中25楼A室，面积为770方呎，成交价约1,430万，折实成交呎价约18,572元。

本月料可消耗逾千伙库存

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，随着发展商于农历新年前后亦将积极部署推盘，同时焦点新盘亦于月内继续发售，预料本月可消耗逾千伙库存。

美联高级董事布少明指，现时楼市气氛积极，一手市场交投活跃，本月随着农历新年长假出现，入市步伐料有所放缓，不过随着假期过后多个新盘料将推出应市，相信楼市「小阳春」盛况可望持续，一手成交料录约1,500宗。