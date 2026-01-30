雅盈峰3房4408万沽 每呎造价4.28万
更新时间：20:25 2026-01-30 HKT
发布时间：20:25 2026-01-30 HKT
发布时间：20:25 2026-01-30 HKT
盈大地产及资本策略合作发展的中环雅盈峰，今日（30日）再录成交，最新售出的单位为19楼A室，面积1,029方呎，属3房套间隔，成交价4,408.8万元，呎价达42,845元。项目累售6伙，套现近3亿元。
盈大地产销售及市务总监陈惠慈表示，项目主打三房或以上大户，数量非常有限，每款户型都只有数户，可说是每售出一套便少一套。项目销情持续，团队将适时作出安排，应市况再推出合适单位回应殷切需求。
