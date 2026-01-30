文曜获专才客斥1247万购两房户
更新时间：20:02 2026-01-30 HKT
发布时间：20:02 2026-01-30 HKT
发布时间：20:02 2026-01-30 HKT
建灏地产旗下九龙城文曜再录得成交，该公司投资及销售部董事郑智荣表示，文曜16楼B室，面积650方呎，属2房套加储物房间隔，买家选择90天即供付款方法，以1,247.1万元购入，呎价约19,186元。
据悉，买家为专才家庭客，由于子女在区内小学就读，为方便子女上学，故购入单位作自住。
郑智荣续指，本港楼市市况持续向好，加上利率低企，不少用家及投资者纷纷入市。项目本年至今单月售出9伙，总成交金额逾1.57亿元，鉴于项目可供出售单位仅余23伙，加上市场上前临九龙塘低密度住宅区、享41名校网，同时又拥开扬景观，因此集团有意在2月调高文曜单位的订价，有信心项目将于短期再添新成交。
最Hit
台游客发现港铁指示牌隐藏功能！简单2步显示目的地导航 港人震惊：搭咗地铁几十年都唔知
2026-01-29 17:13 HKT
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
2026-01-28 18:44 HKT
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
2026-01-29 12:08 HKT
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
2026-01-28 16:41 HKT