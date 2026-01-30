Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

文曜获专才客斥1247万购两房户

新盘速递
更新时间：20:02 2026-01-30 HKT
发布时间：20:02 2026-01-30 HKT

建灏地产旗下九龙城文曜再录得成交，该公司投资及销售部董事郑智荣表示，文曜16楼B室，面积650方呎，属2房套加储物房间隔，买家选择90天即供付款方法，以1,247.1万元购入，呎价约19,186元。

据悉，买家为专才家庭客，由于子女在区内小学就读，为方便子女上学，故购入单位作自住。

郑智荣续指，本港楼市市况持续向好，加上利率低企，不少用家及投资者纷纷入市。项目本年至今单月售出9伙，总成交金额逾1.57亿元，鉴于项目可供出售单位仅余23伙，加上市场上前临九龙塘低密度住宅区、享41名校网，同时又拥开扬景观，因此集团有意在2月调高文曜单位的订价，有信心项目将于短期再添新成交。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

