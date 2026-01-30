文曜获专才客斥1247万购两房户

建灏地产旗下九龙城文曜再录得成交，该公司投资及销售部董事郑智荣表示，文曜16楼B室，面积650方呎，属2房套加储物房间隔，买家选择90天即供付款方法，以1,247.1万元购入，呎价约19,186元。

据悉，买家为专才家庭客，由于子女在区内小学就读，为方便子女上学，故购入单位作自住。

郑智荣续指，本港楼市市况持续向好，加上利率低企，不少用家及投资者纷纷入市。项目本年至今单月售出9伙，总成交金额逾1.57亿元，鉴于项目可供出售单位仅余23伙，加上市场上前临九龙塘低密度住宅区、享41名校网，同时又拥开扬景观，因此集团有意在2月调高文曜单位的订价，有信心项目将于短期再添新成交。