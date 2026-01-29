DEEP WATER SOUTH下周上楼书 料6B期共154伙将招标推售
会德丰地产与港铁合作发展的黄竹坑上盖港岛南岸第6期DEEP WATER SOUTH备受市场期待，至今录逾2,000宗查询。有见市场反应不俗，发展商表示将提速推盘步伐，在下周上载项目楼书。
会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，现时楼市向好发展，随著股票市场表现做好，购买力流入住宅市场，中上价新盘特别受惠。有见及此，决定加快推盘步伐，料在下周上载项目楼书，率先推售项目6B期，并预计全数154伙将以招标形式推售。
会德丰地产助理董事兼总经理（商务）余丽珠指，项目有3大优势，邻近港铁黄竹坑站，深水湾与寿臣山及港岛南岸中央会所。
另外发展商亦率先介绍项目会所，呈双会所设计，会所连园林面积逾10万方呎，设有逾50项设施，其中包括港岛南岸独有梯级式无边际泳池。
