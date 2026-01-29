华懋尖沙咀德兴街项目命名瑜意 最快农历新年后推售 提供164伙 主打1房及2房户

华懋旗下尖沙咀德兴街项目部署推售，项目正式命名为ZENDO HOUSE瑜意。

华懋集团销售及市场总监封海伦表示，项目提供164伙，主打1房及2房户型，亦有少量开放式单位，1房占超过80%，面积由274至468方呎，项目已平顶，项目关键日期为9月16日，属短期楼花，项目属于旧契项目，可随时推售，集团预计农历新年后上载楼书及推售，定价将参较尖沙咀、九龙站及港铁沿线新盘。

封海伦续称，今年集团推售项目除瑜意外，继续推售何文田瑜一、西贡WHITESAND COVE ，另位于东涌大型项目亦正部署中，有机会年内推售，今年楼市向好，利好因素频现，差估署楼价指数连升7个月，旗下项目有机会提价，料有3%至5%加价空间，预计今年楼价有机会升5%。