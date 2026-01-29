华懋尖沙咀德兴街项目命名瑜意 最快农历新年后推售 提供164伙 主打1房及2房户
更新时间：16:35 2026-01-29 HKT
发布时间：16:35 2026-01-29 HKT
发布时间：16:35 2026-01-29 HKT
华懋旗下尖沙咀德兴街项目部署推售，项目正式命名为ZENDO HOUSE瑜意。
华懋集团销售及市场总监封海伦表示，项目提供164伙，主打1房及2房户型，亦有少量开放式单位，1房占超过80%，面积由274至468方呎，项目已平顶，项目关键日期为9月16日，属短期楼花，项目属于旧契项目，可随时推售，集团预计农历新年后上载楼书及推售，定价将参较尖沙咀、九龙站及港铁沿线新盘。
封海伦续称，今年集团推售项目除瑜意外，继续推售何文田瑜一、西贡WHITESAND COVE ，另位于东涌大型项目亦正部署中，有机会年内推售，今年楼市向好，利好因素频现，差估署楼价指数连升7个月，旗下项目有机会提价，料有3%至5%加价空间，预计今年楼价有机会升5%。
最Hit
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
2026-01-28 16:41 HKT
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
22小时前
姨妈灵堂「红色万字夹」换水迫自拍 孝顺女回港奔丧遇亲戚怪行 网民疑有心寒动机｜Juicy叮
2026-01-28 14:35 HKT
沙田樱花2026｜石门过百棵樱花最新开花情况！富士樱/吉野樱粉红花海 附交通方式+樱花花期
2026-01-28 17:10 HKT
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
2026-01-28 13:50 HKT
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
2026-01-27 15:37 HKT