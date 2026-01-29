雅盈峰示位首曝光 至今沽5伙吸金2亿 周日加推逾千呎3房户 料提价1%至2% | 新盘示位

盈大地产发展的中环雅盈峰至今暂售5伙，套现近2.3亿元。发展商表示，将于最快周末开放1伙3房示范单位供预约参观，未来推售单位料有1%至2%提价空间。

盈大地产销售及市务总监陈惠慈表示，项目目前已暂售5伙，其中呎价最高为20楼B室的中层3房大宅，呎价47,326元。另外，亦于昨晚率先上载全新销售安排，将于2月1日以招标形式推售19楼B室。而目前项目率先开放1伙3房连家具示范单位供传媒参观，预计最快周末开放予预约参观。

陈惠慈表示，项目目前已暂售5伙，其中呎价最高为20楼B室的中层3房大宅，呎价47,326元。

陈惠慈续指，项目自上载楼书后接获不少查询，其中本地客及内地客各占一半，而本地客主要为同区换楼客及中半山及山顶分支家庭。有见市场反应热烈，未来加推单位料有温和提价空间，约1%至2%，而高层单位则料有更高提价空间。

陈惠慈亦提到，现时项目采取惜售策略，不排除包括特色户在内的部分单位会留至现楼后再推售。而项目1房及2房单位则将视乎市场反应再决定推售部署。

雅盈峰22楼B室示位相：

该盘今日首度开放示范单位供参观，以22楼B室为蓝本搭建，面积1,074方呎，3房1套连储物室套间隔，单位布局大气，配合阔宽阔空间及家具，打造高级奢华大宅格调。

客饭厅呈方形开则，四方实正，并可明确分隔客饭厅。客厅处更设有中岛吧台，方便住户招待亲朋好友。设有大型落地玻璃趟门连接室外露台，不但提供充足采光，同时可尽享室外景观。