Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西沙SIERRA SEA 2B期周日次轮发售350伙 入场价460万

新盘速递
更新时间：13:24 2026-01-29 HKT
发布时间：13:24 2026-01-29 HKT

新地旗下西沙SIERRA SEA 销售连环报捷，项目2B期昨日首轮销售即沽清165伙价单单位，并即晚连环加推2张价单，并落实周日（2月1日）发售350伙。

新地副董事总经理雷霆表示，项目昨日可谓「万人空巷」，仍有不少向隅客，故随即加推新价单及安排新一轮销售，加推单位计及楼层、景观等因素，属原价加推，近期股市畅旺，产生财富效应，市民换楼意欲增加，料银行拆息及供楼利率亦有望下调，减轻置业者负担，相信农历新后楼市会更加热闹。

相关文章：西沙SIERRA SEA 2B期首轮价单165伙半日沽清 即加推196伙

新地代理执行董事陈汉麟指，项目昨日加推价单3号及4号，分别提供196伙及161伙，折实平均呎价约12,423及12,782元，并发出销售安排，推出350伙于周日发售，涵盖244伙2房及106伙3房户，折实售价460.1万至973.67万元，折实呎价约10,168至14,311元。按定价计，次轮发售单位总市值约24亿元。

他续指，项目今日亦以招标售出5伙特色单位，总成交金额逾4,000万元。当中包括1座33楼C室，面积714方呎，单位附设有124方呎平台，以1,488万售出，呎价约20,840元。

大手客斥3600万扫6伙

陈汉麟续称，项目昨日首轮销售，合共录得约20组大手买家，最大手客斥3,600万元购入6伙，另外有10组客人购入4伙及9组客人购入3伙。

位于海映路8号的SIERRA SEA第2期分两期发展，合共提供1502伙，是次推售的SIERRA SEA 2B期共提供775伙，面积由378至817方呎，涵盖2房至4房，主打2房户型占约60%，是次与2A期最大分别为不设1房户型及首次提供4房间隔，项目预计2027年2月中落成入伙，楼花期不足13个月。

相关文章：西沙SIERRA SEA 2B期示位首曝光 3房户657呎 客饭厅方正实用

相关文章：70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」

相关文章：西沙SIERRA SEA享「山环水抱」之象 有利升官发财 风水师教拣最旺座向及期数

相关文章：SIERRA SEA交通配套惹关注 马鞍山街坊形容如「大阪临空城」 靠巴士小巴接驳 自驾最快5分钟到

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
21小时前
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
影视圈
18小时前
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
时事热话
3小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
19小时前
姨妈灵堂「红色万字夹」换水迫自拍 孝顺女回港奔丧遇亲戚怪行 网民疑有心寒动机｜Juicy叮
姨妈灵堂「红色万字夹」换水迫自拍 孝顺女回港奔丧遇亲戚怪行 网民疑有心寒动机｜Juicy叮
时事热话
23小时前
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
生活百科
2026-01-28 13:50 HKT
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
商业创科
2026-01-27 15:37 HKT
泰国境内果蝠验出强毒性尼帕病毒  曼谷等3机场实施旅客筛查
00:44
泰国境内果蝠验出强毒性尼帕病毒  曼谷等3机场实施旅客筛查
即时国际
4小时前
79岁陈嘉仪激罕露面忆亡夫 下放弃插喉决定被子怪责：点解唔救爸爸？独住珠海5年喊足年半
79岁陈嘉仪激罕露面忆亡夫 下放弃插喉决定被子怪责：点解唔救爸爸？独住珠海5年喊足年半
影视圈
5小时前
东张西望｜「攞命邻居」铁锤袭东张团队 林映辉被怒推临危不乱极专业 生死5分钟画面曝光
东张西望｜「攞命邻居」铁锤袭东张团队  林映辉被怒推临危不乱极专业  生死5分钟画面曝光
影视圈
16小时前