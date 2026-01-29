西沙SIERRA SEA 2B期周日次轮发售350伙 入场价460万

新地旗下西沙SIERRA SEA 销售连环报捷，项目2B期昨日首轮销售即沽清165伙价单单位，并即晚连环加推2张价单，并落实周日（2月1日）发售350伙。

新地副董事总经理雷霆表示，项目昨日可谓「万人空巷」，仍有不少向隅客，故随即加推新价单及安排新一轮销售，加推单位计及楼层、景观等因素，属原价加推，近期股市畅旺，产生财富效应，市民换楼意欲增加，料银行拆息及供楼利率亦有望下调，减轻置业者负担，相信农历新后楼市会更加热闹。

新地代理执行董事陈汉麟指，项目昨日加推价单3号及4号，分别提供196伙及161伙，折实平均呎价约12,423及12,782元，并发出销售安排，推出350伙于周日发售，涵盖244伙2房及106伙3房户，折实售价460.1万至973.67万元，折实呎价约10,168至14,311元。按定价计，次轮发售单位总市值约24亿元。

他续指，项目今日亦以招标售出5伙特色单位，总成交金额逾4,000万元。当中包括1座33楼C室，面积714方呎，单位附设有124方呎平台，以1,488万售出，呎价约20,840元。

大手客斥3600万扫6伙

陈汉麟续称，项目昨日首轮销售，合共录得约20组大手买家，最大手客斥3,600万元购入6伙，另外有10组客人购入4伙及9组客人购入3伙。

位于海映路8号的SIERRA SEA第2期分两期发展，合共提供1502伙，是次推售的SIERRA SEA 2B期共提供775伙，面积由378至817方呎，涵盖2房至4房，主打2房户型占约60%，是次与2A期最大分别为不设1房户型及首次提供4房间隔，项目预计2027年2月中落成入伙，楼花期不足13个月。

