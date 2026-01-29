Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄金海湾．珀岸成交持续 2房单位662万沽 呎价逾1.2万

新盘速递
更新时间：10:47 2026-01-29 HKT
发布时间：10:47 2026-01-29 HKT

旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾．珀岸备受追捧，近日成交持续，最新售出以每方呎逾1.2万售出项目1伙2房连储物室单位。

呎价逾1.2万成交

项目昨日成交单位为1A座6楼A室，面积545方呎，属于2房连储物室户型，单位以662.7万成交，呎价12160元。连同系列项目1期黄金海湾．意岚，本月至今暂售出18伙，成交价介乎532.6万至1386.5万，合共套现逾1.42亿。

黄金海湾．珀岸一个面积545方呎单位以662.7万成交。

黄金海湾．珀岸为黄金海湾发展项目的第2期，合共提供631伙，涵盖多元户型，由开放式至4房间隔均有供应，面积介乎269至1329方呎。标准单位共提供达10种户型，涵盖星级开放式至3房户型，面积介乎305至900方呎。1房户型占166伙，占整体约26%；2房共提供256伙，占逾4成。

项目坐拥得天独厚地理优势，步行约2分多钟直达黄金泳滩，近9成单位饱览青山湾海景。地理位置方面，该盘位处港深两地核心区域，无缝穿梭粤港澳大湾区经济据点，涉及超过15条巴士及小巴7线往来港九新界，坐拥南北通行优势。

而且楼盘邻多个大型商场，覆盖庞大购物商圈，生活娱乐配套尽在咫尺，更转瞬即达各大消费热点，尽揽一众旗舰级商场，衣食住行以至娱乐消闲配套一应俱全，让住户尽享无限便利购物体验，贴心照顾住户各方面生活需要，势将吸引追求品味生活用家客及深港两地投资客。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

