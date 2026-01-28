Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西沙SIERRA SEA 2B期首轮价单165伙半日沽清 即加推196伙

新地发展的西沙SIERRA SEA 2B期今首轮销售186伙，其中165伙为价单单位，折实售价约455万起，另招标推21伙。市场消息指，SIERRA SEA 2B期首轮发售价单165伙沽清。

即加推196伙 每呎均价1.24万

该盘即晚加推价单第3号，推出196伙单位应市，户型涵盖138伙2房及58伙3房单位，面积由416至 701 方呎，折实平均呎价12,423元，由于楼层与景观座向有所不同，属原价加推。

西沙SIERRA SEA 2B期开价 首批入场价455万 新地雷霆：楼价升势已确定

就现场所见，多组准买家按发展商指示分批到场，期间数度出现人龙，气氛不俗。

开售价单单位涵盖118伙2房及47伙3房，折实售价455.17万至874.56万元，折实呎价10,018至12,476元，折实平均呎价11,649元。

中原陈永杰：投资者入市比例增

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示 ，项目上一期销情理想，累积大批向隅客。今日出席客户当中，投资者入市比例明显增加，至整体约5成，有大手客户打算斥资约2,300万元购入4伙单位，包括1伙3房及3伙2房户。

SIERRA SEA环境：

美联布少明：料续即日沽清

美联高级董事布少明表示，该行录得大手客入市包括1组买家以约3,600万元购6间，涉及2伙3房及4伙两房；另1组斥约2,800万买5间。他预期，项目今轮推售料可再次即日沽清，往后推售单位存加价加推空间。

SIERRA SEA 2B期最细378呎连平台户

SIERRA SEA 2B期面积最细单位分别为1座及2座的1楼B室，实用面积378平方呎，属2房连开放式厨房间隔，分别设有面积106及108平方呎平台。面积最大单位为1座35楼C室，实用面积817平方呎，属4房间隔，另连178平方呎平台，以及656平方呎天台，设有内置楼梯前往。2B期预计落成日期为2027年2月16日，楼花期约13个月。

