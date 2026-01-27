上水古洞新盘云向预告农历新年后开价 售价参考大围等东铁线物业

由永泰发展的上水古洞全新住宅项目云向自推出后备受市场追捧，至今累录逾2,000份查询。发展商表示现正式展开软销，预计农历新年后开价，同时不排除率先以招标形式推售特色单位。

永泰地产发展执行董事兼销售及市务总监杨聪永表示，项目预计关键日期为明年3月，随著项目即将平顶，项目亦接获不少查询，自上楼书至今累录逾2,000份查询，其中逾500份来自内地准买家。有见市场反应不俗，预计将在农历新年后上载项目首张价单，首批单位将不少于153伙，另外亦不排除率先以招标形式推售特色单位。

杨聪永续指，楼市利好因素递增，相信已提前小阳春。另外一手及二手交投分布平均，交投增加同时楼龄有新有旧，相信楼价可跑赢通胀，预计将有5%至8%的升幅。

定价方面，杨聪永表示，会先参考沙田及大围等东铁线沿线物业。另外，因项目同时享有北部都会区优势，长远相信价钱会跑赢东铁线沿线物业。

永泰销售及市务总监周雅诗指，项目尽享东铁线便利优势，步行至港铁上水站仅需约8分钟路程，同时亦一线贯通深圳与港岛金钟两大经济核心，仅约40分钟车程直达港岛金钟站。

永泰助理销售总监梁富华称，项目提供765伙，面积196方呎至868方呎，主打1房及2房间隔，分别约占整个项目的 58%及30%，可拥外望高尔夫球场、连绵山脉景色，以及深圳繁华天际城景。