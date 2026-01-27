Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

上水古洞新盘云向预告农历新年后开价 售价参考大围等东铁线物业

新盘速递
更新时间：16:19 2026-01-27 HKT
发布时间：16:19 2026-01-27 HKT

由永泰发展的上水古洞全新住宅项目云向自推出后备受市场追捧，至今累录逾2,000份查询。发展商表示现正式展开软销，预计农历新年后开价，同时不排除率先以招标形式推售特色单位。

永泰地产发展执行董事兼销售及市务总监杨聪永表示，项目预计关键日期为明年3月，随著项目即将平顶，项目亦接获不少查询，自上楼书至今累录逾2,000份查询，其中逾500份来自内地准买家。有见市场反应不俗，预计将在农历新年后上载项目首张价单，首批单位将不少于153伙，另外亦不排除率先以招标形式推售特色单位。

杨聪永续指，楼市利好因素递增，相信已提前小阳春。另外一手及二手交投分布平均，交投增加同时楼龄有新有旧，相信楼价可跑赢通胀，预计将有5%至8%的升幅。

定价方面，杨聪永表示，会先参考沙田及大围等东铁线沿线物业。另外，因项目同时享有北部都会区优势，长远相信价钱会跑赢东铁线沿线物业。

永泰销售及市务总监周雅诗指，项目尽享东铁线便利优势，步行至港铁上水站仅需约8分钟路程，同时亦一线贯通深圳与港岛金钟两大经济核心，仅约40分钟车程直达港岛金钟站。

永泰助理销售总监梁富华称，项目提供765伙，面积196方呎至868方呎，主打1房及2房间隔，分别约占整个项目的 58%及30%，可拥外望高尔夫球场、连绵山脉景色，以及深圳繁华天际城景。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
曾国衞以健康理由辞任局长 有更多官员离任？李家超：传闻不正确、不攻自破 无计划再换司局长
02:20
曾国衞前列腺癌指数高辞任局长 更多官员离任？李家超：传闻不正确 无计划再换司局长
政情
7小时前
​​​​​​​Pizza-BOX全线结业！半年连执3间 高峰期拥14分店 网民：有啲唏嘘
​​​​​​​Pizza-BOX全线结业！半年连执3间 高峰期拥14分店 网民：有啲唏嘘
饮食
4小时前
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
影视圈
7小时前
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
巴士安全带新例变「姻缘带」？港女被邻座阿叔扣错安全带 网民爆笑献策：互相紧扣！｜Juicy叮
巴士安全带新例变「姻缘带」？港女被邻座阿叔扣错安全带 网民爆笑献策：互相紧扣！｜Juicy叮
时事热话
5小时前
曾国衞被免去政制及内地事务局局长职务
02:20
曾国衞被免去政制及内地事务局局长职务
政情
7小时前
钟柔美男女关系复杂 《东周刊》独家直击骚玉腿喂生果 绝密校园生活揭秘
钟柔美男女关系复杂  《东周刊》独家直击骚玉腿喂生果  绝密校园生活揭秘
即时娱乐
6小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
2026-01-25 10:00 HKT
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
影视圈
2026-01-26 10:00 HKT
曾国衞因健康理由辞任局长 前列腺癌指数高于多少恐中招？小便现4征兆须留神
曾国衞免职｜因健康理由辞任局长 前列腺癌指数高于多少恐中招？小便现4征兆须留神
保健养生
4小时前