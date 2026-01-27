上水古洞新盘云向收逾2000查询 预告农历新年后开价 定价参考东铁沙田大围沿线

新盘推售一浪接一浪，北部都会区新盘陆续展开销售步伐。由永泰发展的全新项目云向部署推售，发展商表示项目至今累积录得逾2000个查询，现正式展开软销，预计农历新年后开价及推售，首张价单料推出不少于153伙，同时不排除会率先以招标形式推售特色单位。

云向去年上载楼书后，未有进一步推出单位发售。永泰执行董事兼销售及市务总监杨聪永表示，项目落成日期已大为缩短，随着建筑进度已接近平顶阶段，加上近期亦接获不少查询，自上载楼书至今累录逾2000个查询，有见市场反应不俗，预计农历新年后公布首张价单，首批将不少于153伙，亦不排除率先以招标形式推售特色单位，项目并有望成为北部都会发展区内今年首个推出的全新楼盘。

永泰地产杨聪永（左）表示，云向有望成为北都今年首个推出的全新楼盘。旁为周雅诗（中）及梁富华（右）。

内地客料占25%至40%

杨聪永续指，项目现时坐拥东铁线交通优势，另外未来亦可享北环线及北部都会区未来发展潜力，因此现时定价先参考沙田及大围等东铁线一带沿线物业，相信长远相信价钱会跑赢相关物业。另外项目可享受高尔夫球场景观，备受不少内地买家追捧，至今查询中亦录有逾500个来自内地准买家，因此相信项目内地买家比例可达25%至40%。

杨聪永亦提到，楼市利好因素在近半年来递增，随着本月单日平均可录约70宗一手成交，对比去年全年的平均单日约56宗，上升25%，可见楼市已提前迎来「小阳春」，属健康情况，随着入市信心增加，春节后交投料可稳步向上。现时市场交投平均，一手及二手于不同地区、楼龄、价钱等均有分布，且有价有市，相信未来楼价可跑赢通胀，预计有5%至8%的升幅。

永泰销售及市务总监周雅诗指，项目尽享东铁线便利优势，步行至港铁上水站仅需约8分钟路程，同时亦一线贯通深圳与港岛金钟两大经济核心，仅约40分钟车程直达港岛金钟站，加上未来北环线及北部都会区发展，尽显「南金融、北创科」的优势格局。另外可一站到达落马洲及罗湖站，接通5大关口，享受双城生活圈的便捷。

位于粉锦公路663号的云向共提供765伙。

主打1房及2房间隔

永泰助理销售总监梁富华称，项目提供765伙，面积196方呎至868方呎，主打1房及2房间隔，其中1房设最多，涉444伙，占项目整体单位58%。而2房单位则设242伙，占整体约32%。项目开放式间隔则设有75伙。

梁富华亦提到，项目设有4伙空中特色户，为3房1套连储物室套房设计，面积688方呎至868方呎，附连特大平台，可拥外望高尔夫球场、连绵山脉景色，以及深圳繁华天际城景。

翻查资料，位于粉锦公路663号云向，由永泰于2021年6月以26.168亿力压其余16间财团夺得发展权，每方呎楼面地价达约9208元，较当时市场估值约18.5亿至21.5亿高出至22%至41%不等，创下当时新界东北住宅地呎价纪录。楼书显示，项目预计关键日期为2027年3月底，楼花期不足15个月。

古洞3盘成焦点将陆续登场

俗语有云：「路通则财通！」，政府全力推动北部都会区发展，运输及物流局局长陈美宝日前表示，已及早规划粉岭北和古洞北发展区的短中期的道路工程，力争北环线项目尽早落实预期2027年古洞站开通，区内有多个全新盘已密锣紧鼓部署推售，将于年内陆续登场，合共涉逾2100伙。

区内有多个全新盘已密锣紧鼓部署推售，将于年内陆续登场，合共涉逾2100伙。

古洞属新发展区，多年来只有豪宅洋房，政府全力推动北部都会区后，以古洞站为核心的地皮相继推出，由会德丰地产、新地及恒基投得，其中会德丰地产发展位于古洞乡梓路23号项目将分两期发展，第1期提供457伙；第2期则提供324伙，合共提供781伙，均已取得预售楼花同意书，可以随时推售。

相关文章：上月5新盘批预售涉2125伙 创逾半年新高 会德丰古洞瞩目

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀早前公布今年推盘大计时，亦预告第1期项目料今年年中推售，将成为区内首个推售的新盘。会德丰于2021年7月以41.85亿投得地皮，总可建楼面超过49万方呎，每方呎楼面呎价约8499元。

新地旗下位于乡梓路29号第1期亦已申请售楼纸，共提供642伙，发展商早前透露料下半年推售。

至于恒基旗下乡梓路25号项目则提供682伙，亦预计今年内登场，上述新地及恒基两项目已申请售楼纸，现正待批出。