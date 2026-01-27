黄金海湾·珀岸持续录成交 2房每呎1.3万沽
更新时间：10:12 2026-01-27 HKT
发布时间：10:12 2026-01-27 HKT
发布时间：10:12 2026-01-27 HKT
旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾系列持续录成交，项目第2期黄金海湾．珀岸最新售出1伙2房单位，呎价约1.3万。
项目最新售出单位1B座3楼F室，单位面积403方呎，属2房间隔，成交价532.6万，呎价约13216元。整个黄金海湾系列成交不断，本月至今暂录得17宗成交，成交价介乎532.6万至1386.5万，合共套现超过1.35亿。
位于青山公路青山湾段18号的黄金海湾分两期发展，合共提供1323伙，其中第2期黄金海湾．珀岸合共提供631伙，涵盖多元户型，由开放式至4房间隔均有供应，面积介乎269方呎至1329方呎。
项目坐拥得天独厚地理优势，步行约2分多钟直达黄金泳滩，近9成单位饱览青山湾海景，同时位处港深两地核心区域，无缝穿梭粤港澳大湾区经济据点，涉超过15条巴士及7条小巴路线往来港九新界，拥南北通行优势。
