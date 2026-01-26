BLUE COAST II 4房海景户每呎3.12万沽创新高
更新时间：19:48 2026-01-26 HKT
发布时间：19:48 2026-01-26 HKT
发布时间：19:48 2026-01-26 HKT
由长实及港铁合作发展的黄竹坑站上盖项目BLUE COAST II，今日以招标形式售出一伙4房高层海景单位，成交呎价达$31,200，创下项目呎价新高纪录。该单位位于3座37楼B室，面积1,224方呎，属4房双套连储物房及洗手间间隔，以3,818.9万成交。据了解，买家为本地客，购入单位拟作自住用途。
长实营业部副首席经理杨桂玲表示，集团自上周六起首阶段调高部分招标单位之意向价提高后，便火速获认购，反映豪宅市场需求殷切，目前项目高层4房户仅余最后7伙。由于市况持续向好，集团将会于下月10日进行次阶段价格调整，上调部分中层单位的招标意向价，加幅约3%。
最Hit
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
2026-01-25 10:00 HKT
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
2026-01-25 09:00 HKT
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
2026-01-24 10:00 HKT
巴度为了一匹马 舍同场四驹
20小时前