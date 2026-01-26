Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

BLUE COAST II 4房海景户每呎3.12万沽创新高

由长实及港铁合作发展的黄竹坑站上盖项目BLUE COAST II，今日以招标形式售出一伙4房高层海景单位，成交呎价达$31,200，创下项目呎价新高纪录。该单位位于337B，面积1,224方呎，属4房双套连储物房及洗手间间隔，3,818.9万成交。据了解，买家为本地客，购入单位拟作自住用途。

长实营业部副首席经理杨桂玲表示，集团自上周六起首阶段调高部分招标单位之意向价提高后，便火速获认购，反映豪宅市场需求殷切，目前项目高层4房户仅余最后7伙。由于市况持续向好，集团将会于下月10日进行次阶段价格调整，上调部分中层单位的招标意向价，加幅约3%

