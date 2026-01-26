BLUE COAST II 4房海景户每呎3.12万沽创新高

由长实及港铁合作发展的 黄竹坑站上盖项目 BLUE COAST II ，今日以招标形式售出一伙 4 房高层海景单位，成交呎价达 $31,200 ，创下项目呎价新高纪录。该单位位于 3 座 37 楼 B 室 ，面积 1,224 方呎，属 4 房双套连储物房及洗手间间隔， 以 3,818.9 万成交。据了解，买家为本地客，购入单位拟作自住用途。

长实营业部副首席经理杨桂玲表示，集团自上周六起首阶段调高部分招标单位之意向价提高后，便火速获认购，反映豪宅市场需求殷切，目前项目高层 4 房户仅余最后 7 伙。由于市况持续向好，集团将会于下月 10 日进行次阶段价格调整，上调部分中层单位的招标意向价，加幅约 3% 。