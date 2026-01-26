Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

BLUE COAST II 4房海景户招标沽 每呎3.12万创新高

新盘速递
更新时间：19:48 2026-01-26 HKT
发布时间：19:48 2026-01-26 HKT

由长实及港铁合作发展的黄竹坑站上盖项目BLUE COAST II，今日以招标形式售出一伙4房高层海景单位，成交呎价达31,200元，创下项目呎价新高纪录。该单位位于3座37楼B室，面积1,224方呎，属4房双套连储物房及洗手间间隔，以3,818.9万成交。据了解，买家为本地客，购入单位拟作自住用途。

长实营业部副首席经理杨桂玲表示，集团自上周六起首阶段调高部分招标单位之意向价提高后，便火速获认购，反映豪宅市场需求殷切，目前项目高层4房户仅余最后7伙。由于市况持续向好，集团将会于下月10日进行次阶段价格调整，上调部分中层单位的招标意向价，加幅约3%。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
曾国衞以健康理由辞任局长 有更多官员离任？李家超：传闻不正确、不攻自破 无计划再换司局长
02:20
曾国衞前列腺癌指数高辞任局长 更多官员离任？李家超：传闻不正确 无计划再换司局长
政情
5小时前
曾国衞被免去政制及内地事务局局长职务
02:20
曾国衞被免去政制及内地事务局局长职务
政情
6小时前
「情迷周润发」金像影后面容大变 76岁庆生面色惨白难以认出 曾丧夫为事业甘愿堕胎
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
影视圈
6小时前
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
曾国衞免职｜任内两场立法会选举录逾3成投票率 被美国制裁称「一点感觉也没有」
曾国衞免职｜任内两场立法会选举录逾3成投票率 被美国制裁称「一点感觉也没有」
政情
5小时前
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
影视圈
2026-01-26 10:00 HKT
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
2026-01-25 10:00 HKT
钟柔美男女关系复杂 《东周刊》独家直击骚玉腿喂生果 绝密校园生活揭秘
钟柔美男女关系复杂  《东周刊》独家直击骚玉腿喂生果  绝密校园生活揭秘
即时娱乐
5小时前
巴士安全带新例变「姻缘带」？港女被邻座阿叔扣错安全带 网民爆笑献策：互相紧扣！｜Juicy叮
巴士安全带新例变「姻缘带」？港女被邻座阿叔扣错安全带 网民爆笑献策：互相紧扣！｜Juicy叮
时事热话
4小时前
铜锣湾Mr. Steak自助餐优惠加码！成人买一送一低至$280/位+长者半价叹回本海鲜盛宴
铜锣湾Mr. Steak自助餐优惠加码！成人买一送一低至$280/位+长者半价叹回本海鲜盛宴
饮食
19小时前