BLUE COAST II 4房海景户招标沽 每呎3.12万创新高

由长实及港铁合作发展的黄竹坑站上盖项目BLUE COAST II，今日以招标形式售出一伙4房高层海景单位，成交呎价达31,200元，创下项目呎价新高纪录。该单位位于3座37楼B室，面积1,224方呎，属4房双套连储物房及洗手间间隔，以3,818.9万成交。据了解，买家为本地客，购入单位拟作自住用途。

长实营业部副首席经理杨桂玲表示，集团自上周六起首阶段调高部分招标单位之意向价提高后，便火速获认购，反映豪宅市场需求殷切，目前项目高层4房户仅余最后7伙。由于市况持续向好，集团将会于下月10日进行次阶段价格调整，上调部分中层单位的招标意向价，加幅约3%。