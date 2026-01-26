SIERRA SEA 2B期截收4.25万票超购256倍

新地旗下西沙 SIERRA SEA 2B 期将于本周三（ 28 日）进行首轮销售，推出 165 伙价单单位发售，另推出 21 伙同日起以招标方式发售，发展商表示，首轮销售今日截票，经核数 后共接获 42,517 个购楼意向登记，当中包括 738 票为代理入票；以 1 月 28 日以价单发售的 165 伙单位计算，超额认购逾 256 倍，市场反应炽热。