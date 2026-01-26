SIERRA SEA 2B期截收4.25万票超购256倍
新地旗下西沙SIERRA SEA 2B期将于本周三（28日）进行首轮销售，推出165伙价单单位发售，另推出21伙同日起以招标方式发售，发展商表示，首轮销售今日截票，经核数后共接获42,517个购楼意向登记，当中包括738票为代理入票；以1月28 日以价单发售的165伙单位计算，超额认购逾256倍，市场反应炽热。
