黄金海湾．珀岸2房 呎售1.43万
更新时间：11:30 2026-01-26 HKT
发布时间：11:30 2026-01-26 HKT
发布时间：11:30 2026-01-26 HKT
旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾系列持续录成交，项目第2期黄金海湾．珀岸最新售出1伙2房单位，呎价约1.43万。
成交价761万
项目最新售出的单位为1A座23楼F室，单位面积531方呎，采用2房间隔，成交价761.1万，呎价约14333元。
过去两日整个黄金海湾系列录得4宗成交，合共套现2980.6万，成交价介乎539.5万至1036.1万，呎价介乎12289元至14333元。
位于青山公路青山湾段18号的黄金海湾分两期发展，合共提供1323伙。项目坐拥得天独厚地理优势，步行约2分多钟直达黄金泳滩，近9成单位饱览青山湾海景。
地理位置方面，该盘位处港深两地核心，无缝穿梭粤港澳大湾区经济据点，涉及超过15条巴士及小巴7线往来港九新界，坐拥南北通行优势。
项目邻近多个大型商场，覆盖庞大购物商圈，生活娱乐配套尽在咫尺，更转瞬即达各大消费热点，尽揽一众旗舰级商场，衣食住行以至娱乐消闲配套一应俱全，让住户尽享无限便利购物体验，贴心照顾住户各方面生活需要，势将吸引追求品味生活用家客及深港两地投资客。
最Hit
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
2026-01-24 10:00 HKT
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
2026-01-25 09:00 HKT
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
2026-01-25 10:00 HKT