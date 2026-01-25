Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

SIERRA SEA 2B期周三首轮发售186伙 入场价455万

新地发展的西沙SIERRA SEA 2B期落实周三（28日）展开首轮销售，开卖186伙，其中165伙为价单单位，折实平均呎价11,649元，属原价加推，另招标推21伙。项目暂收逾3万票，超额逾160倍。

新地副董事总经理雷霆表示，SIERRA SEA 2A期销情理想，故即推出2B期，昨日另原价加推2号价单，以及落实周三开售。

涵盖118伙2房及47伙3房

开售价单单位涵盖118伙2房及47伙3房，折实售价455.17万至874.56万元，折实呎价10,018至12,476元，折实平均呎价11,649元，另推出21伙透过招标形式开售。

新地代理执行董事陈汉麟指，初步统计项目收逾30,000票，对比周三开售价单单位超额认购逾160倍，吸引2A期向隅客及不少新客入票，客源中大手客占约4成。

根据销售安排，周三分A组及B组开售，A组大手客最多买6伙，其中最多涵盖2伙3房单位。
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

