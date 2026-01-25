Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

雅盈峰3房5082万招标沽 呎价达4.73万

新盘速递
更新时间：16:24 2026-01-25 HKT
发布时间：16:24 2026-01-25 HKT

盈大地产发展的中环雅盈峰今日招标售出20楼B室，面积1,074方呎的3房户，成交价5,082.8万元，呎价47,326元。发展商同日加推，首度推出C室于周四 （29日）招标出售。

首度推出C室作招标出售

盈大地产销售及市务总监陈惠慈表示，项目自上载售楼说明书便接获数百宗来自高端客户的查询。项目主打3房或以上大户，短短一周内出售3伙3房户，印证市场对高端豪宅的殷切需求。为迎合市场需求，首度推出C室作招标出售。

最新招标单位为项目15楼C室，属3房套房间隔，面积1,017方呎，座向东南，可饱览占地60万方呎的香港动植物公园，能远眺香港公园双园延绵翠绿。

单位层与层之间的高度达3.3米，采光及空间感极佳。厨房为梗厨设计，切合家庭客户居住需求，配备德国顶级品牌橱柜，以及国际豪宅标配设备，其中包括酒柜及铁板烧炉等设备一应俱全。

雅盈峰短短一周内连沽 3 伙逾千呎3房户，合共套现逾1.4亿元。
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
8小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
7小时前
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
旅游
2026-01-24 10:00 HKT
月入10万在港仍是穷人？ 银行家列掹掹紧开支清单 每月花剩呢个数 网民嘲洗脚唔抹脚｜Juicy叮
月入10万在港仍是穷人？ 银行家列掹掹紧开支清单 每月花剩呢个数 网民嘲洗脚唔抹脚｜Juicy叮
时事热话
6小时前
张学友破纪录完成324场巡唱  激罕回应欠债：其实我好悭  屡传健康亮红灯亲解手心发黄之谜 
18:14
张学友破纪录完成324场巡唱  激罕回应欠债：其实我好悭  屡传健康亮红灯亲解手心发黄之谜 
影视圈
6小时前
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
好去处
2026-01-23 18:55 HKT
75岁李龙基细数资产大爆前妻唔止攞八层楼 自认多情风流难安定 坚称精明唔易呃：今次衰咗
75岁李龙基细数资产大爆前妻唔止攞八层楼 自认多情风流难安定 坚称精明唔易呃：今次衰咗
影视圈
7小时前
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
前港姐季军惊爆切除子宫卵巢输卵管  插喉瞓病床照片曝光  需全面停工闺密叹：以后无得生
前港姐季军惊爆切除子宫卵巢输卵管  插喉瞓病床照片曝光  需全面停工闺密叹：以后无得生
影视圈
5小时前
连锁超市豪派礼物！买满$88起送米/薯片/啤酒/红白酒 办年货悭足$158
连锁超市豪派礼物！买满$88起送米/薯片/啤酒/红白酒 办年货悭足$158
饮食
21小时前