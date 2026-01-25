雅盈峰3房5082万招标沽 呎价达4.73万

盈大地产发展的中环雅盈峰今日招标售出20楼B室，面积1,074方呎的3房户，成交价5,082.8万元，呎价47,326元。发展商同日加推，首度推出C室于周四 （29日）招标出售。

首度推出C室作招标出售

盈大地产销售及市务总监陈惠慈表示，项目自上载售楼说明书便接获数百宗来自高端客户的查询。项目主打3房或以上大户，短短一周内出售3伙3房户，印证市场对高端豪宅的殷切需求。为迎合市场需求，首度推出C室作招标出售。

最新招标单位为项目15楼C室，属3房套房间隔，面积1,017方呎，座向东南，可饱览占地60万方呎的香港动植物公园，能远眺香港公园双园延绵翠绿。

单位层与层之间的高度达3.3米，采光及空间感极佳。厨房为梗厨设计，切合家庭客户居住需求，配备德国顶级品牌橱柜，以及国际豪宅标配设备，其中包括酒柜及铁板烧炉等设备一应俱全。

雅盈峰短短一周内连沽 3 伙逾千呎3房户，合共套现逾1.4亿元。

