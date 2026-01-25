Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄金海湾连环成交 呎价高见1.43万

更新时间：09:06 2026-01-25 HKT
发布时间：09:06 2026-01-25 HKT

旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾系列昨单日连沽3伙，套现约2,219.5万，包括第2期珀岸1A座7楼C室，面积804方呎的3房户，以1,036.1万成交，呎价12,887元。

同期数1A座22楼E室，面积450方呎的2房户，则以643.9万成交，呎价约14,309元。另一宗为第1期意岚5A座21楼E室，面积439方呎的2房户，成交价539.5万，呎价12,289元。

黄金海湾．珀岸为黄金海湾发展项目的第2期，合共提供631伙；项目坐拥得天独厚地理优势，步行约2分多钟直达黄金泳滩，近9成单位饱览青山湾海景。

地理位置方面，该盘位处港深两地核心区域，无缝穿梭粤港澳大湾区经济据点，涉及超过15条巴士及小巴7线往来港九新界，坐拥南北通行优势。
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

