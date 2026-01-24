Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

SIERRA SEA 2B期原价加推90伙 每呎均价1.18万

新盘速递
新地发展的西沙SIERRA SEA 2B期自开价以来，市场反应炽热，发展商今日(24日)加推价单第2号，推出90伙应市，户型涵盖62伙2房及28伙3房单位，面积由416至701方呎，折实平均呎价11,888元，发展商指，由于楼层与景观座向有所不同，属原价加推。

价单第2号折实售价461.89万至874.56万元，折实呎价约10,085至12,476元。售价及呎价最低单位为1座2楼H室，面积458方呎，属2房间隔，折实售价为461.89万元，折实呎价约10,085元。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

