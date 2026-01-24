滶晨连环沽6伙两房户

新世界牵头，伙帝国、资本策略、丽新及港铁合作发展的黄竹坑站上盖港岛南岸滶晨系列，昨日一连售出6伙，均为2房单位，共套现逾8200万。昨日售出单位包括2座41楼A室，面积588方呎，属2房连书房设计，售价1601.3万，呎价27233元。据悉买家为内地客，因钟情项目设计及地理优势，购入单位自用。

值得一提的是，发展商日前更新部分价单提高43伙定价，新价钱将于下周一生效，而上述成交单位属其中1伙加价单位，加价幅度约1.5%，若买家于下周一才入市，新售价按现有折扣计算达1625.2万，即现时买家省却23.9万。

日前提价单位面积介乎418方呎至591方呎，涉及41伙2房及2伙1房，提价幅度约1.5%至逾3%，最新价单定价介乎1351万至2005万，价单呎价31285至33972元；扣除最高17.5%折扣优惠后，最新折实售价约1114.5万至1654.1万，折实呎价25809至28026元。

滶晨系列分两期发展，分别提供447及378伙。项目销情持续，本月累沽27伙，套现逾5亿。项目开售至今共售出733伙，占全数单位近90%，共套现逾126亿，当中不乏名人及本地富豪家族大手入市。

另外，该公司与远东发展的启德栢蔚森系列，自现楼以来已火速售出184伙，套现逾14亿。该盘单日售出6伙，套现4416.6万，其中栢蔚森III第1座25楼F室，享开扬维港海景色，面积382方呎，属2房设计，成交价843.1万，呎价22071元。据了解，买家为内地专才购入单位作投资。