嘉居‧天后首轮发售60伙即售罄 大手客斥3100万购全层

新盘速递
更新时间：17:53 2026-01-23 HKT
发布时间：17:53 2026-01-23 HKT

嘉华旗下天后新盘嘉居‧天后今作首轮公开销售，推出60伙应市。消息指，截至下午近5时半，全数单位已经被拣选，其中于A组大手客时段沽约38伙，有近10组买家各购入1层全层3伙，每组大约斥资近3,000万元。其余22伙于B组时段亦迅速获承接。

今日开售60伙，涵盖40伙2房及20伙3房，面积分别361及477方呎，折实售价由870.3万至1,311.6万元，折实呎价介乎24,108至31,130元。

中原陈永杰：租金回报可逾3厘

中原亚太区副主席兼住宅副总裁陈永杰表示，该区多年未有新盘供应，项目拥地理优势，接近核心商业地带，预料租金回报可逾3厘，对长线投资者具吸引力。该行录两组大手客户，每组斥资约3,100万元购入全层3伙单位。

美联布少明：投资客占约5成

美联高级董事布少明表示，该行客户中，投资客占比约5成，该行有多组大手客有意选购单位，当中有大手客斥资约3,000万元连购3伙，包括2户2房及1户3房1套单位。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

