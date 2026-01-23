嘉居‧天后首轮发售60伙即售罄 大手客斥3100万购全层
更新时间：17:53 2026-01-23 HKT
发布时间：17:53 2026-01-23 HKT
发布时间：17:53 2026-01-23 HKT
嘉华旗下天后新盘嘉居‧天后今作首轮公开销售，推出60伙应市。消息指，截至下午近5时半，全数单位已经被拣选，其中于A组大手客时段沽约38伙，有近10组买家各购入1层全层3伙，每组大约斥资近3,000万元。其余22伙于B组时段亦迅速获承接。
今日开售60伙，涵盖40伙2房及20伙3房，面积分别361及477方呎，折实售价由870.3万至1,311.6万元，折实呎价介乎24,108至31,130元。
中原陈永杰：租金回报可逾3厘
中原亚太区副主席兼住宅副总裁陈永杰表示，该区多年未有新盘供应，项目拥地理优势，接近核心商业地带，预料租金回报可逾3厘，对长线投资者具吸引力。该行录两组大手客户，每组斥资约3,100万元购入全层3伙单位。
美联布少明：投资客占约5成
美联高级董事布少明表示，该行客户中，投资客占比约5成，该行有多组大手客有意选购单位，当中有大手客斥资约3,000万元连购3伙，包括2户2房及1户3房1套单位。
最Hit
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
2026-01-22 13:57 HKT
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
2026-01-22 13:20 HKT
御寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆红 必学玉米式穿搭法保暖应对湿冷天气
2026-01-22 16:55 HKT
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
2026-01-22 07:00 HKT
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
2026-01-22 11:46 HKT
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
2026-01-22 15:19 HKT