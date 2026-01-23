西沙SIERRA SEA 2B期部署短期内加推 料不少于78伙 伙中银香港推按揭优惠

新地旗下西沙SIERRA SEA 2B期今日正式开放示范单位及收票，市场反应热烈，发展商表示不排除于短期内加推，另外，在首轮销售推出特色单位作招标。

相关文章：西沙SIERRA SEA 2B期开价 首批入场价455万 最快下周开售

新地代理执行董事陈汉麟指，项目自昨日开价后即接获不少查询，当中除上期的向隅客外，另外由于是次期数涵盖全新户型，因此亦成功吸引不少新客源。有见及此，正部署于短期内加推新价单，料不少于78伙；另外，在首轮销售时计划以招标形式推售项目特色户。

为配合项目销售，发展商亦伙同中银香港推出置业优惠。中银香港个人数字金融产品部副总经理刘宝萍称，是次为项目买家提供全方位数码按揭服务，并且凡成功于线上申请的客户即可享高达2,888元的现金奖赏，而首10名成功申请的客户更可获赠精美礼品一份。

相关文章：西沙SIERRA SEA 2B期示位首曝光 3房户657呎 客饭厅方正实用 | 新盘示位