筲箕湾傲华加推最后12伙 入场售价约634万

协成行旗下筲箕湾现楼项目傲华，今日加推6号价单，发售全数余下单位，涉及12伙，折实售价约634.5万元起；4伙顶层特色单位亦现以招标方式开售。

傲华今日上载第6号价单，推出余下共12伙应市，新价单定价由697.2万至1,065.3万元，以最高折扣优惠9%计，折实售价约634.5万至969.4万元，折实呎价介乎20,474元至23,322元。项目另有4个顶层特色单位，现以招标方式出售。

协成行物业销售主管张诗敏表示，傲华尽享地利优势，步行一分钟速达港铁筲箕湾站，受自用及收租投资者欢迎。至今售出134伙，套现约9.5亿元。受惠于减息环境、人才引进政策等利好经济因素，买家入市信心见高涨。此外，租金水平持续攀升及「转租为买」趋势日益明显，集团对楼市前景抱持乐观态度。