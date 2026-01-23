湾仔SPRING GARDEN天台特色户1118万沽 呎售3.82万
更新时间：15:45 2026-01-23 HKT
发布时间：15:45 2026-01-23 HKT
发布时间：15:45 2026-01-23 HKT
会德丰地产湾仔SPRING GARDEN今日再特色户招标成交，售出单位为28楼A室天台特色户，单位面积292方呎，天台面积194方呎，属于1房开放式厨房间隔，以1,118万售出，呎价38,288元。单位天台享寳云道翠绿山景及城市景观。单位层与层之间逾3.5米高，间隔四正实用；睡房则采用广阔观景玻璃幕墙，采光十足。
会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，SPRING GARDEN全盘累售87伙，套现近8.3亿，成绩斐然。整个项目仅余1伙天台特色户，料将继续受市场热捧，将适时以招标形式推售。
黄光耀续指，项目热烈销情充分反映市场对优质供应渴市，特别是港岛优质住宅项目。不少SPRING GARDEN向隅客期待集团与港铁合作的黄竹坑站港岛南岸DEEP WATER SOUTH项目。项目已策略一系列市场推广活动，让准买家了解项目超级豪宅优势。
最Hit
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
2026-01-22 13:57 HKT
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
2026-01-22 13:20 HKT
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
2026-01-22 07:00 HKT
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
2026-01-22 11:46 HKT
港人发现杜绝可疑来电妙法！活用Android手机1功能 实测2个月「基本冇再收过诈骗电话」（附教学）
2026-01-22 15:51 HKT
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
2026-01-22 15:19 HKT