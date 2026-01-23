湾仔SPRING GARDEN天台特色户1118万沽 呎售3.82万

会德丰地产湾仔SPRING GARDEN今日再特色户招标成交，售出单位为28楼A室天台特色户，单位面积292方呎，天台面积194方呎，属于1房开放式厨房间隔，以1,118万售出，呎价38,288元。单位天台享寳云道翠绿山景及城市景观。单位层与层之间逾3.5米高，间隔四正实用；睡房则采用广阔观景玻璃幕墙，采光十足。

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，SPRING GARDEN全盘累售87伙，套现近8.3亿，成绩斐然。整个项目仅余1伙天台特色户，料将继续受市场热捧，将适时以招标形式推售。

黄光耀续指，项目热烈销情充分反映市场对优质供应渴市，特别是港岛优质住宅项目。不少SPRING GARDEN向隅客期待集团与港铁合作的黄竹坑站港岛南岸DEEP WATER SOUTH项目。项目已策略一系列市场推广活动，让准买家了解项目超级豪宅优势。