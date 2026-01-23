港岛南岸DEEP WATER SOUTH先推6B期大户招标 投资客占约3成
更新时间：14:00 2026-01-23 HKT
发布时间：14:00 2026-01-23 HKT
发布时间：14:00 2026-01-23 HKT
会德丰地产与港铁合作发展的黄竹坑站港岛南岸DEEP WATER SOUTH，推出至今已接获逾1000宗查询。会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，预计将先推出6B期3房及4房招标，并维持原先的推盘步伐，在《财政预算案》前推售。
已接获逾1000宗查询
黄光耀表示，项目至今接获的查询中，6成来自港岛区，九龙占3成，其余1成为新界客。该批查询中，有7成表示考虑作自用，3成作投资用。另外，近3成查询客为内地或新来港人士。目前客源包括高净值内地客及家族办公室、传统家族、高级管理人员、分支家庭。他又说，项目6A期设有1房单位，在港岛南岸属罕有供应，因此料吸引投资客入市。
投资客占约3成
黄光耀又提到，随着近期豪宅市场回温，价量齐升，反映高端买家入市需求殷切，因此预计将率先以招标形式推售6B期的3房及4房单位，招标意向价将参考同区及深水湾与寿臣山一带近期豪宅成交价。另外，集团本月已售出逾160伙，套现约18亿，相信明日推售旗下将军澳日出康城PARK SEASONS压轴一批标准单位后，成绩会再下一城。
中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，新盘交投持续畅旺，楼市「小阳春」提前出现。中原首席营业董事李巍称，港岛南岸住宅一直受普通话拼音买家追捧，去年全年录991宗成交，当中约45%为普通话拼音买家，涉资约78亿，平均每宗成交价约1745万。
最Hit
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
2026-01-22 13:57 HKT
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
2026-01-22 13:20 HKT
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
2026-01-22 11:46 HKT
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
2026-01-22 07:00 HKT
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
2026-01-22 15:19 HKT