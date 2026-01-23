港岛南岸DEEP WATER SOUTH先推6B期大户招标 投资客占约3成

会德丰地产与港铁合作发展的黄竹坑站港岛南岸DEEP WATER SOUTH，推出至今已接获逾1000宗查询。会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，预计将先推出6B期3房及4房招标，并维持原先的推盘步伐，在《财政预算案》前推售。

已接获逾1000宗查询

黄光耀表示，项目至今接获的查询中，6成来自港岛区，九龙占3成，其余1成为新界客。该批查询中，有7成表示考虑作自用，3成作投资用。另外，近3成查询客为内地或新来港人士。目前客源包括高净值内地客及家族办公室、传统家族、高级管理人员、分支家庭。他又说，项目6A期设有1房单位，在港岛南岸属罕有供应，因此料吸引投资客入市。

投资客占约3成

黄光耀又提到，随着近期豪宅市场回温，价量齐升，反映高端买家入市需求殷切，因此预计将率先以招标形式推售6B期的3房及4房单位，招标意向价将参考同区及深水湾与寿臣山一带近期豪宅成交价。另外，集团本月已售出逾160伙，套现约18亿，相信明日推售旗下将军澳日出康城PARK SEASONS压轴一批标准单位后，成绩会再下一城。

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，新盘交投持续畅旺，楼市「小阳春」提前出现。中原首席营业董事李巍称，港岛南岸住宅一直受普通话拼音买家追捧，去年全年录991宗成交，当中约45%为普通话拼音买家，涉资约78亿，平均每宗成交价约1745万。