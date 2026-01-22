ONE STANLEY单日沽2伙 套现逾2.7亿

建灏地产赤柱豪宅项目ONE STANLEY销情持续，单日沽2伙，套现逾2.7亿元。建灏地产集团投资及销售部董事郑智荣表示，项目8座地下B室花园特色大宅以2,768万元成交，新买家采用120天即供付款计划购入大宅，呎价达25,232元。

据了解，新买家为外籍人士，刚到港发展，原本打算租用同区物业，但见项目簇新，会所设施多元化，区内新盘供应稀缺，深感项目别具升值潜力，故转租为买购入单位。该大宅面积为1,097方呎，附设181方呎花园，属3房1套房连储物套房户型。

另一宗大额洋房成交，为ASTA AVENUE临海号洋房，透过招标形式以成交价逾2.46亿元连同2个车位售出，呎价高达约 52,542元，成为项目今年成交价新高。新买家为外籍企业家，于半山租住物业多年，有见项目洋房提供宽敞空间同时又享有优美海景，深被吸引，故决定转租为买，加速入市，采用360天先住后付办法。

郑智荣表示，项目8座地下B室之花园特色大宅以2,768万元成交。

郑智荣先生又指，连同上述成交，项目至今已售出34伙，总成交金额逾37亿元，现时项目亦不断接到意向买家洽谈单位，相信很快会再有洋房及特色大宅的成交出现，鉴于本港豪宅市场的成交量及价格均已出现反弹，港岛区及南区的豪宅亦供应稀少，有意在农历新年后调高单位的内部指引价。