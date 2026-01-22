西沙SIERRA SEA 2B期示位首曝光 3房户657呎 客饭厅方正实用 | 新盘示位

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

SIERRA SEA 2B期今日亦率先开放4伙示范单位供传媒参观，分别为2伙2房及2伙3房。其中以2座20楼A室为蓝本的连家具示范单位，面积657方呎，3房1套间隔，附连约38方呎露台连工作平台。单位以「与自然接触」为设计主题，透过色彩、材质与细节铺排，营造充满自然气息的居住空间。

客饭厅方正实用，长约5.05米，宽约2.7米。单位以浅木色为主，配绿色及蓝色元素，营造自然清新氛围。地板为木纹地材，搭配简约家具，空间既舒适又实用。设有落地玻璃趟门连接室外露台，引入充足自然光线。

寝室方面，主人套房延续自然色系主调，以柔和暖色点缀，营造自然温润而放松的居住氛围。床头位置设有木质矮柜，上方延伸为梳妆台，配以皮织座椅及椭圆形镜。

发展商亦开放3伙无改动示范单位供参观， 其中以2 座20楼F室为蓝本，面积559方呎，3房间隔，3间睡房均可享同样景观。开放式厨房旁设置展览式层架，给予住户充足的收纳及展示空间。

SIERRA SEA 2B期2座20楼A室

另外2座20楼H室，面积458方呎，2房间隔，客饭厅呈长方形设计，长约6.125米，宽约2.4米，方正阔落，方便住户随心摆放各式家具，灵活规划空间。

SIERRA SEA 2B期2座20楼H室

而2座20楼B室，面积416方呎，同为2房间隔。单位2间寝室分别位处大厅两则，可节省走廊位置。其中浴室设有趟门连接主人睡房，打造套房式生活享受。

SIERRA SEA 2B期2座20楼B室

SIERRA SEA 2B期2座20楼F室

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

