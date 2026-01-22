Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西沙SIERRA SEA 2B期开价 首批入场价455万 最快下周开售 新地雷霆：楼价升势已确定

新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期于月内三度推售，并成功三度沽清。项目新期数2B期亦于今日公布首张价单，涉及155伙，提供2房及3房户型，计算最高15%的折扣优惠，折实售价约455.17万元起，折实呎价约10,018元起，折实平均呎价11,328元，对比2A期属原价加推，预计最快下周开售。

相关文章：西沙SIERRA SEA 2B期示位首曝光 3房户657呎 客饭厅方正实用

雷霆：开价属「继续梦想成真」

新地副董事总经理雷霆表示，项目2A 期三度即日沽清，可谓热爆全城。有见市场反应热烈，于今日推出2B期首张价单，涉155伙，计算发展商提供最高15%折扣优惠后，折实平均呎价11,328元。他形容是次价钱为「继续梦想成真」，并且对比项目2A期属原价加推。他又指，市场气氛明显转好，楼价升势已确认。

相关文章：SIERRA SEA 2A期第三轮开售 价单218伙即日沽清

新地代理执行董事陈汉麟指，首张价单涵盖2房及3房户型，其中有132伙为2房户，其余23伙为3房户。折实售价约455.17万至851.19万元，折实呎价10,018元至12,153元。

陈汉麟续指，是次售价入场单位为1座2楼J室，面积433方呎，2房间隔，折实售价455.17万元，折实呎价10,512元。而入场呎价则为2座地下2楼H室，面积458方呎，2房间隔，折实售价458.83万元，折实呎价10,018元。

SIERRA SEA环境：

陈汉麟亦提到，2B期的1座及2座为项目众多期数以来最高，而是次价单提供不同层数的单位，观景不一。项目亦将于明日正式开放示范单位予公众参观，并将展开收票。预计未来加推将有提价空间。

新地代理总经理胡致远表示，2A期三轮销售均火速沽清，其中昨日进行的第三轮销售中有约6成为新界东区，2成来自新界其余区，15%来自九龙区以及5%的港岛客。昨日销售中共录13组大手客，每组平均斥资约2,000万元，其中最大手的买家斥资约3,000万元，购入2伙3房1伙2房及1房。

SIERRA SEA 2B期最细378呎连平台户

其中，面积最细单位分别为1座及2座的1楼B室，实用面积378平方呎，属2房连开放式厨房间隔，分别设有面积106及108平方呎平台。面积最大单位为1座35楼C室，实用面积817平方呎，属4房间隔，另连178平方呎平台，以及656平方呎天台，设有内置楼梯前往。2B期预计落成日期为2027年2月16日，楼花期约13个月。

细分为第1、2、3座大楼，当中标准楼层最多9伙。
最细一伙为第1至3座1楼B室，实用面积378平方呎，连106平方呎平台，属两房连开放式厨房间隔。
中原余志伟：开价克制 首批料可沽清

中原地产新界东高级资深营业董事余志伟表示，对比第2A期最后一张价单低约12%，开价可算相当克制，可见发展商希望以吸引定价于农历新年前乘旺势带动销情。

他续指，新一张价单定价吸引，加上项目累积大批向隅客，相信首批单位于开售当日沽清绝无问题。项目以家庭客为主，本地用家占约五成，投资者比例明显增加，达四4成。另外亦有约两成属内地客源，预期今期更有机会增加。参考现时项目第1A期及1B期陆续入伙，租金约40至47元水平估算，项目租金回报有逾4厘。

相关文章：70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」

相关文章：西沙SIERRA SEA享「山环水抱」之象 有利升官发财 风水师教拣最旺座向及期数

相关文章：SIERRA SEA交通配套惹关注 马鞍山街坊形容如「大阪临空城」 靠巴士小巴接驳 自驾最快5分钟到

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

