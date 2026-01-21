黄金海湾．珀岸持续录成交 2房呎售1.37万

旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾．珀岸，近日持续录得新成交，最新沽出1B座22楼B室，面积531方呎的2房单位，以729.7万成交，呎价约13742元。

黄金海湾·珀岸为黄金海湾发展项目的第2期，合共提供631伙；项目坐拥得天独厚地理优势，步行约2分钟直达黄金泳滩，近9成单位饱览青山湾海景。

地理位置方面，该盘位处港深两地核心区域，无缝穿梭粤港澳大湾区经济据点，涉及超过15条巴士及小巴7线往来港九新界，坐拥南北通行优势。

而且楼盘邻多个大型商场，覆盖庞大购物商圈，生活娱乐配套尽在咫尺，更转瞬即达各大消费热点，尽揽一众旗舰级商场，衣食住行以至娱乐消闲配套一应俱全，让住户尽享无限便利购物体验，贴心照顾住户各方面生活需要，势将吸引追求品味生活用家客及深港两地投资客。

