SIERRA SEA 2A期第三轮开售 价单218伙即日沽清

新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期乘势而上，以累收逾4.06万票，超额认购逾185倍之势于今日展开第三轮销售，据市场消息表示，该盘第三轮发售价单的218伙已全数沽清。

SIERRA SEA 2A期成新盘票王 户型示位一文看清

就项目设于九龙站商厦的售楼现场所见，不少准买家一早到场等候，人龙不断，气氛甚是不俗，直至B组时段更见大批买家不断涌入，再度逼爆售楼厂，场面甚是墟冚，同时现场继续可见不少年轻准买家身影。

中原亚太区副主席兼住宅副总裁陈永杰表示 ，项目累积大批向隅客，该行今日A组出席率达约8成，主要为对上两期向隅客，预期全数沽清机会极大，不少向隅客亦有意再入票楼盘下一期销售。另外，今日出席客户当中，投资者达约4成，当中亦录内地买家有意入市投资收租。最大手客户计划斥资近2,200万元购入4伙。

美联高级董事布少明称，项目今日第三轮销售料可延续旺势，并有望继续录即日沽清佳绩，项目不乏大手客垂青，该行有大手客拟斥2,500万元购4伙。是次销售继续受不少用家及投资客钟情及入市。于本轮销售，该行续有多组大手客有意认购4伙，更有准买家拟斥约2,500万元入市。是次该行客户投资客占比约4成，预计屋苑呎租约45元，潜在租金回报约4.5厘。

超额认购逾185倍

项目过去周一（19日）截票，发展商表示经核数后共接获40677个购楼意向登记，当中包括745票为代理入票；以今日进行第3轮发售218伙计算，超额认购逾185倍，市场反应炽热。项目昨日亦公布抽签结果，当中共录得162张入票，较次轮约182张入票减少约11%。

SIERRA SEA 2A期今日进行第3轮销售，分两组拣楼，先进行的A组大手组别，每组买家最少购3伙，上限为4伙；随后进行的B组，每组买家可认购1至2伙。

昨连沽6伙 呎价2.3万新高

推售前夕，项目昨日以招标方式连沽6伙，单日套现逾6300万。其中位于5座28楼C室特色户，面积739方呎，属3房连套房加储物室连洗手间间隔，附设有面积120方呎平台及481方呎天台，以1710万获承接，呎价高见23139元，创项目推售以来呎价新高。另亦售出2伙花园特色户，位于5座地下1楼G及D室，面积412及393方呎，均属2房户，花园面积355及305方呎，成交价674.3万及640万，呎价16367及16285元。

最后3伙面积647至700方呎，成交价1088.8万至1102.59万，呎价15555至16893元。项目昨日亦发出新一份销售安排，推出4伙招标，单位位于1座G室3房户，其中11楼连平台特色户面积781方呎，附设83方呎平台；另外3伙位于12、15及16楼，面积均为810方呎，招标期为本月27至28日。

同系启德天玺．天2期昨日亦连沽2伙，共涉额逾2500万，其中包括1座6楼B3室面积449方呎2房户，以1260万售出，呎价28062元。

