SIERRA SEA 2A期第三轮今开售 截收4.06万票

新地西沙SIERRA SEA 2A期销售气势如虹，项目日前截票，共取得4.06万票，以今日推售价单218伙，超额认购逾185倍，开售前夕，昨日以招标方式再沽6伙，成交呎价高见2.3万再创项目新高。

SIERRA SEA 2A期成新盘票王 户型示位一文看清

超额认购逾185倍

项目过去周一（19日）截票，发展商表示经核数后共接获40677个购楼意向登记，当中包括745票为代理入票；以今日进行第3轮发售218伙计算，超额认购逾185倍，市场反应炽热。项目昨日亦公布抽签结果，当中共录得162张入票，较次轮约182张入票减少约11%。

SIERRA SEA 2A期今日进行第3轮销售，分两组拣楼，先进行的A组大手组别，每组买家最少购3伙，上限为4伙；随后进行的B组，每组买家可认购1至2伙。

昨连沽6伙 呎价2.3万新高

推售前夕，项目昨日以招标方式连沽6伙，单日套现逾6300万。其中位于5座28楼C室特色户，面积739方呎，属3房连套房加储物室连洗手间间隔，附设有面积120方呎平台及481方呎天台，以1710万获承接，呎价高见23139元，创项目推售以来呎价新高。另亦售出2伙花园特色户，位于5座地下1楼G及D室，面积412及393方呎，均属2房户，花园面积355及305方呎，成交价674.3万及640万，呎价16367及16285元。

最后3伙面积647至700方呎，成交价1088.8万至1102.59万，呎价15555至16893元。项目昨日亦发出新一份销售安排，推出4伙招标，单位位于1座G室3房户，其中11楼连平台特色户面积781方呎，附设83方呎平台；另外3伙位于12、15及16楼，面积均为810方呎，招标期为本月27至28日。

同系启德天玺．天2期昨日亦连沽2伙，共涉额逾2500万，其中包括1座6楼B3室面积449方呎2房户，以1260万售出，呎价28062元。

