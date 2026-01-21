新盘连录老牌家族大手客扫货 租售价齐弹升 「捞底王」趁势出击

差估署楼价指数连升6个月，加上租金上升带动回报造好，造就老牌家族及大手客大举扫货，并以新盘为主力扫货目标，「捞底王」老牌家族鹰君罗嘉瑞家族更连番入市，去年起斥逾10亿入市，更于多个新盘项目各购多于10伙。不少「散客」亦乘楼价止跌回升，频扫入新盘单位，推高整体成交量。

近日大举入市，于多个新盘都留下足迹的老牌家族，便数到鹰君罗嘉瑞家族，事实上，该家族去年起频频入市，选购物业遍布一手、二手住宅及写字楼，涉资逾10亿。其中新盘单位占最大比重，包括以逾2.33亿先后买入新世界牵头的香港仔黄竹坑站港岛南岸滶晨系列项目15个单位。

分别扫滶晨柏珑柏景峰

由信和牵头发展的元朗锦上路柏珑系列及油塘柏景峰，亦成该家族大手入市的目标，其中先后买11伙柏珑单位，共涉资近1.2亿；另购入14伙柏景峰单位，成交价介乎647.3万至950.7万，合共成交金额逾9964万。

由信和牵头发展的元朗锦上路柏珑系列，成为鹰君罗嘉瑞家族大手入市的目标。

此外，该家族另购买中信泰富旗下豪宅项目峻誉．渣甸山一层全层5伙，共附连2个车位，成交总价逾1.17亿。于英皇国际发展的西半山豪宅项目the MVP就买入2伙2房，成交价分别1024.07万及1012.93万。

另一个老牌家族、针织商人罗建生家族亦有入市，于去年以3.55亿换购西半山天御特色单位，面积4710方呎，呎价约75363元。

除吸引老牌家族外，多个新盘都录大手客连环入市，其中近日热销的新地西沙SIERRA SEA 2A期于首两轮销售中共录约50组买家选购3伙或以上，另有不少买家拣选2伙。据发展商指，首轮销售中有3组买家各购入8伙。

项目次轮销售时，由于只预留65伙于大手客时段开卖，迅速被18组客全数承接，其中11组买4伙，7组买3伙。

今年最大宗连扫9伙

至于今年至今暂时最大额的大手客入市个案来自乐声电子或相关人士持有、位于浅水湾的1 SOUTH BAY CLOSE，市场指有大手客斥资8.6亿入市。

以伙数计算，今年至今较亮眼的大手个案属恒基发展的启德THE HENLEY III，市场指有1组买家连购9伙，成交价介乎752.6万至908.24万，共涉7291.5万。

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，今年楼价料录升幅，吸引投资者和老牌家族大手吸纳物业期待升值，同时租金亦持续上涨，推高回报率。所以在财富效应下，不少于股市有斩获的投资者都愿意转投物业市场，买入多间单位放租。

美联高级董事布少明就指，普遍大手客较钟情中小型单位，因为租金回报较大单位高，厘印费较便宜，同时受外来人才和学生带动，中小型单位方便出租，故吸引老牌家族及大手投资者将资金拆细并分散投资。

发展商设额外折扣 推优先拣楼吸「西饼客」

近期大手客持续于新盘市场扫货，发展商固然不会错过这股强大购买力，在推售新盘时调整其销售，针对俗称「西饼客」（以半打甚至一打形式扫入单位）的大手豪客，纷纷出招推出独特的优先拣楼安排及优惠。

以今日再度开售的西沙SIERRA SEA 2A期为例，至今共3轮公开销售均设大手客优先安排，让更多买3间或更多单位的大手客成功入市。其中于首轮销售中，A组大手客时段更被细分为6个组别，最优先拣楼的特级部分须买5伙至8伙。根据发展商公布的抽签结果，首轮销售A组时段共收逾2200票，占整体的42330个认购登记中约5%。

至于即将在周五开卖的嘉居．天后亦设大手优先组别，并再细分为3组。其中AA组要买最少一层全层3伙、AB组最少买2伙，并需于相同楼层，AC组则须2间，可在不同楼层；另外B组最少购入1间单位。项目周五开售60伙，涵盖2房及3房，折实售价由870.3万起。

而TKS Limited发展的红磡悦麓更于价单中为选购多于1伙的买家提供额外楼价折扣，其中「全层西饼客优惠」，若买家选购同一楼层4个或以上1房单位，可额外获3%售价折扣；买2伙至3伙则可获「大手买入折扣」，为楼价1%。

