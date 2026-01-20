21 BORRETT ROAD五房大宅逾2.1亿沽 每呎成交价约7.14万

长实旗下半山超级豪宅21 BORRETT ROAD录得一宗成交，今日（20日）以招标形式售出11楼01号室，面积2,945方呎，属5房双套连储物房间隔，成交价2.1亿元，呎价约71,425元。

长实营业经理陈咏慈表示，香港作为国际金融中心的地位巩固，资金持续流入本港市场，对超过亿元以上的超级豪宅更是趋若鹜，再加上位处港岛半山的超豪新供应绝无仅有，因此有意购买21 BORRETT ROAD的洽谈持续不断，准买家深谙「卖一间，少一间」的道理，因此最近数宗成交的洽谈过程非常顺利，买家出手可算是「快、狠、准」。

陈咏慈表示，有意购买21 BORRETT ROAD的洽谈持续不断，准买家深谙「卖一间，少一间」的道理。

21 BORRETT ROAD位处中半山波老道高点位置，背靠山顶，前迎世界金融核心，俯瞰维港海景，居高临下，半山中自成一隅。第一期分层单位全属四房双套或五房双套间隔设计，并设有私人电梯大堂。