Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

21 BORRETT ROAD五房大宅逾2.1亿沽 每呎成交价约7.14万

新盘速递
更新时间：15:34 2026-01-20 HKT
发布时间：15:34 2026-01-20 HKT

长实旗下半山超级豪宅21 BORRETT ROAD录得一宗成交，今日（20日）以招标形式售出11楼01号室，面积2,945方呎，属5房双套连储物房间隔，成交价2.1亿元，呎价约71,425元。

长实营业经理陈咏慈表示，香港作为国际金融中心的地位巩固，资金持续流入本港市场，对超过亿元以上的超级豪宅更是趋若鹜，再加上位处港岛半山的超豪新供应绝无仅有，因此有意购买21 BORRETT ROAD的洽谈持续不断，准买家深谙「卖一间，少一间」的道理，因此最近数宗成交的洽谈过程非常顺利，买家出手可算是「快、狠、准」。

陈咏慈表示，有意购买21 BORRETT ROAD的洽谈持续不断，准买家深谙「卖一间，少一间」的道理。
陈咏慈表示，有意购买21 BORRETT ROAD的洽谈持续不断，准买家深谙「卖一间，少一间」的道理。

21 BORRETT ROAD位处中半山波老道高点位置，背靠山顶，前迎世界金融核心，俯瞰维港海景，居高临下，半山中自成一隅。第一期分层单位全属四房双套或五房双套间隔设计，并设有私人电梯大堂。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
21小时前
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
影视圈
8小时前
饮用水风波︱政府撤回向陈嘉信颁授银紫荆星章决定 称陈嘉信作为部门首长应承担责任 另惩处三名物流署人员包括首长级
02:43
饮用水风波︱政府撤回陈嘉信银紫荆星章 称部门首长应承担责任 另惩处物流署3人员包括首长级
政情
6小时前
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
饮食
23小时前
旅客可乘搭直升机俯瞰阿苏火山。资料图片
00:42
日本阿苏火山观光直升机失踪 消防徒步搜救1男1女台湾旅客
即时国际
3小时前
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
饮用水风波︱陈嘉信不停退休金？ 杨何蓓茵：下属未及时上报故无疏忽
饮用水风波︱陈嘉信退休金「袋袋平安」？ 一文睇清涉事人员责任及后果
政情
3小时前
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
社会
7小时前
02:04
饮用水风波｜政府撤回陈嘉信授勋 回归至今12人遭「搣柴」 许仕仁勋衔最高（附名单）
政情
5小时前
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
生活百科
22小时前