Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

SIERRA SEA 2A期招标连沽10伙 单日套现逾8500万

新盘速递
更新时间：11:01 2026-01-20 HKT
发布时间：11:01 2026-01-20 HKT

新地旗下西沙新盘SIERRA SEA 2A期销情连环报捷，明日进行新一轮销售之际，昨日成功透过招标方式连环沽出10伙，单日套现逾8500万，呎价最高逾2.01万。

最新以招标方式售出的单位，盖1房至3房间隔，面积275至717方呎，成交价480.31万至1442.7万，呎价13207元至20121元。其中，成交价及呎价最高单位为Coral Avenue第2座22楼B室，面积717方呎，属3房1套连储物室间隔，连222方呎平台及625方呎天台，成交价1442.7万，呎价为20121元。

项目至今累售479伙，其中37伙以招标形式售出，招标成交价介乎480.31万至1802.6万，涉及金额合共逾3.47亿。

西沙SIERRA SEA 2A期单日标售10伙，套现逾8500万。左为新地雷霆，右为胡致远。
西沙SIERRA SEA 2A期单日标售10伙，套现逾8500万。左为新地雷霆，右为胡致远。

昨截票明开售218伙

至于明日开售218伙价单单位，发展商昨日下午已截票，并将于今日进行抽签决定拣选楼顺序。根据销售安排，明日将分两个时段开售，A组大手客须买3至4伙，而B组买家可购1至2伙。

明日开售单位涵盖该期数标准单位全部5种户型，以最高15%折扣率计算，折实售价约365.94万至993.99万，折实呎价约10157至15302元。

入场单位为1座G2层J室。属1房间隔，面积299方呎，折实售价365.94万，折实呎价约12239元；最高售价单位为5座25楼A室，为3房1套连工作间间隔，单位面积700方呎，折实售价993.99万，折实呎价约14200元。

此外，同系位于启德的豪宅项目天玺．海，昨日再录招标成交，最新售出7座11楼B室，面积1124方呎，4房2套间隔，成交价4112.67万，呎价36590元。

项目以现楼推出后，短短一周内连环录得6宗招标成交，套现逾3.16亿。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
17小时前
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
影视圈
20小时前
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
生活百科
17小时前
筲箕湾烧味店突爆红！门外近20人等位食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
饮食
18小时前
揭900亿内地「狗血剧」行业秘史 5天狂拍80集 戏剧学生无戏开 「裸露都接」
揭900亿内地「狗血剧」行业秘史 5天狂拍80集 戏剧学生无戏开 「裸露都接」
商业创科
6小时前
饮用水风波︱政府撤回向陈嘉信颁授银紫荆星章决定 称陈嘉信作为部门首长应承担责任 另惩处三名物流署人员包括首长级
饮用水风波︱政府撤回陈嘉信银紫荆星章 称部门首长应承担责任 另惩处物流署3人员包括首长级
政情
1小时前
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
影视圈
19小时前
大棋盘︱政府饮用水风波 消息：纪律调查结果今公布 前署长陈嘉信勋章或被褫夺
大棋盘︱政府饮用水风波 消息：纪律调查结果今公布 前署长陈嘉信勋章或被褫夺
政情
5小时前
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
社会
3小时前