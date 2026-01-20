SIERRA SEA 2A期招标连沽10伙 单日套现逾8500万

新地旗下西沙新盘SIERRA SEA 2A期销情连环报捷，明日进行新一轮销售之际，昨日成功透过招标方式连环沽出10伙，单日套现逾8500万，呎价最高逾2.01万。

最新以招标方式售出的单位，盖1房至3房间隔，面积275至717方呎，成交价480.31万至1442.7万，呎价13207元至20121元。其中，成交价及呎价最高单位为Coral Avenue第2座22楼B室，面积717方呎，属3房1套连储物室间隔，连222方呎平台及625方呎天台，成交价1442.7万，呎价为20121元。

项目至今累售479伙，其中37伙以招标形式售出，招标成交价介乎480.31万至1802.6万，涉及金额合共逾3.47亿。

西沙SIERRA SEA 2A期单日标售10伙，套现逾8500万。左为新地雷霆，右为胡致远。

昨截票明开售218伙

至于明日开售218伙价单单位，发展商昨日下午已截票，并将于今日进行抽签决定拣选楼顺序。根据销售安排，明日将分两个时段开售，A组大手客须买3至4伙，而B组买家可购1至2伙。

明日开售单位涵盖该期数标准单位全部5种户型，以最高15%折扣率计算，折实售价约365.94万至993.99万，折实呎价约10157至15302元。

入场单位为1座G2层J室。属1房间隔，面积299方呎，折实售价365.94万，折实呎价约12239元；最高售价单位为5座25楼A室，为3房1套连工作间间隔，单位面积700方呎，折实售价993.99万，折实呎价约14200元。

此外，同系位于启德的豪宅项目天玺．海，昨日再录招标成交，最新售出7座11楼B室，面积1124方呎，4房2套间隔，成交价4112.67万，呎价36590元。

项目以现楼推出后，短短一周内连环录得6宗招标成交，套现逾3.16亿。