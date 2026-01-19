新盘热销连续12个月破千伙 过去2日沽逾330宗 西沙大盘最瞩目

市场瞩目大盘开售，带动过去周末新盘销售成绩，新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期过去周末进行次轮销售229伙，即日沽清，其他货尾盘销售成绩亦相当理想，综合市场及成交纪录显示，过去2天共售出逾330伙，本月新盘销售亦已突破千宗至近1200宗水平，连续12个月录得破千宗成绩。

过去周末最瞩目为SIERRA SEA 2A期，发展商再下一城，推出229伙价单单位即日沽清，带动整体气氛向好，其他货尾盘亦录得不俗成交。

信和牵头，伙拍嘉华、中国海外合作发展的元朗锦上路柏珑系列项目，过去周末共售出12伙，其中最高成交价单位为柏珑III 2座12楼A1室，面积519方呎，2房间隔，成交价793.96万，呎价15298元；最高成交呎价单位同为栢珑III位于2座9楼A6室，面积467方呎，属2房采开放式厨房间隔，单位以772.46万售出，呎价16541元。整个栢珑系列推售至今暂累售1803伙，累积套现逾156亿。

SIERRA SEA 2A期次轮发售 229伙即日沽清

柏景峰连环售出8伙

信和同系伙拍资本策略及港铁合作发展的油塘柏景峰，过去周末亦连环售出8伙，当中最高成交价单位为3座11楼C3室，面积431方呎，属2房采开放式厨房间隔，成交价666.91万，呎价15474元；成交呎价最高单位则位于3座25楼C7室，面积293方呎，属1房采开放式厨房间隔，以470.92万售出，呎价16072元。栢景峰踏入2026年首18日，合共售出44伙，套现逾2.2亿元，项目开售至今，累售单位已增至334伙，累套现逾18亿。

上然单日连沽9伙

万科香港旗下大埔上然近期销情趋增，项目昨天单日连沽9伙，其中成交价最高为2期1座16楼A5室，面积475方呎，属2房间隔，以623万售出，呎价13116元；呎价最高为2期7座15楼A7室特色户，面积304方呎，属1房间隔，单位附设有面积109方呎天台，以427.7万售出，呎价高见14069元，整个上然系列过去周末共售出16伙，套现超过9000万。

新世界与远东合作发展的启德柏蔚森II昨日亦连沽4伙，其中造价最高为2座11楼A室，面积448方呎，属2房户，以836.5万成交，呎价18672元。项目过去周末共售出5伙，套现超过3400万。

SIERRA SEA 2A期打铁趁热周内推售

新地西沙SIERRA SEA 2A期次轮销售再开红盘，发展商乘势加推新价单并调整未开售价单单位售价，指主要属原价加推，个别单位提价约2%到4%。同步落实周三（21日）尽推现有价单全数单位，压轴开售218伙，折实售价约365万起。

新地副董事总经理雷霆表示，次轮销售可谓「高潮迭起，越卖越旺」，指首轮销售的理想情况吸引更多新客，令项目成为历史「票王」，并再度成功沽清推出的价单单位。

乘势发售218伙 雷霆：视乎销情再推2B期

为延续销售气氛，雷霆指，当晚随即加推6号价单155伙，折实平均呎价约12832元，主要属原价加推，仅小部分单位按同类招标成交单位作调整。另落实周三压轴开售218伙，将视乎当日情况再决定接下来2B期的推盘步伐。

除上述6号价单，新地代理总经理胡致远表示，另调整过往部分价单单位，提价幅度介乎2%至4%，该批单位将于周三尽推，涵盖该期数标准单位全部5种户型，折实售价约365.94万至993.99万，折实呎价约10157至15302元。该期数尚余4伙特色户未正式推出，料以招标形式开售。

SIERRA SEA 2A期加推155伙 入场费370万 周三尽推218伙发售

周三新一轮销售的入场单位为1座G2层J室。1房间隔，面积299方呎，折实售价365.94万，折实呎价约12239元。售价最高为5座25楼A室，3房1套连工作间间隔，面积700方呎，折实售价993.99万，折实呎价约14200元；最高呎价为5座25楼C室：3房1套连士多房间隔，面积647方呎，折实售价989.88万，折实呎价15302元。根据销售安排，周三将分两个时段开售，A组大手客须买3至4伙，而B组买家可购1至2伙。发展商今日下午2时就会截票。

胡致远另总结昨日销售，于A组时段有18组买家入市，其中11组买4伙，7组买3伙，共涉65伙。最大手买家斥2700万买4伙，而A组时段买家平均斥逾2100万入市。到B组时段亦有个别买家买2伙。以地区分布，新界东客人占约60%最多，约15%来自新界其他区域，九龙客就占25%，港岛区买家就涉约5%。