新盘货尾再沽35伙 锦上路柏珑连录成交 呎价高见1.65万

新盘持续热销，昨日货尾盘售出约35伙，连同西沙SIERRA SEA 2A期次轮沽清价单229伙计，单日共录264宗成交。

信和牵头发展的元朗锦上路柏珑系列，昨连沽4伙，售出单位成交价约556.29万至793.96万，呎价约15,298元至16,541元。

油塘柏景峰连沽4伙

信和伙拍资本策略及港铁合作发展的油塘柏景峰昨连沽4伙，该批单位成交价介乎470.92万至565.1万，呎价约14,156元至16,072元。

新世界发展旗下清水湾低密度豪宅傲泷昨沽出12座地下花园特色户B室，属4房双套连储物室间隔，面积1,730方呎，附1,084方呎花园，连1个车位成交价3,275.2万，呎价约18,932元。

中国海外、九龙仓、恒基及嘉华合作发展的启德新盘维港．湾畔亦售出2伙，总成交价约2,594.5万。