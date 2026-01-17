PARK SEASONS加推124伙 入场售价约500万

会德丰地产与港铁合作发展的将军澳日出康城PARK SEASONS，已获批转让同意书，稍后将发出交楼信，并加推124伙，折实入场售价约500.5万元。

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，PARK SEASONS昨日正式获批转让同意书 (Consent to Assign)，稍后将发出交楼信予客人，正式展开交楼程序，集团非常期待将优质单位交付客人。

黄光耀续指，随著项目落成，享「现楼即买即住」优势，故今日推出全新价单7号，尽推SEASONS系列最后一批优质单位，带来更多「即买即住」优质选择。

价单7号中，包括44个1房（开厨）、65个2房（开厨）、1个2房（梗厨）及14个2房连书房（梗厨）单位，面积277至537方呎，折实售价约500.5万至1060.8万元，折实呎价约14,940至20,752元。另外，整个SEASONS系列开售至今累售1,813伙，套现近114亿元。