Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

SIERRA SEA 2A期次轮发售 229伙即日沽清

新盘速递
更新时间：17:56 2026-01-17 HKT
发布时间：13:21 2026-01-17 HKT

新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期备受市场欢迎，打破上轮纪录以累收逾4.9万票展开次轮销售，涉229伙价单单位，折实平均呎价约12,110元，另以招标形式推售14伙特色户。

市场消息指，SIERRA SEA 2A期截至下午近6时价单发售的229伙已全数沽清。

大批准买家一早到场等候，人龙不断。
大批准买家一早到场等候，人龙不断。
大批准买家一早到场等候，人龙不断。
大批准买家一早到场等候，人龙不断。

项目再度承接首轮旺势，就项目设于九龙站商厦的售楼现场所见，大批准买家一早到场等候，人龙不断，气氛甚是不俗，直至下午的B组时段更见大批买家不断涌入，再现逼爆售楼厂盛况，场面墟冚，同时现场可见不少年轻准买家身影。

陈永杰：最大手客拟2500万购4伙

中原亚太区副主席兼住宅副总裁陈永杰表示，项目延续首轮销售销情，该行今日出席率约8成，A组出席率更逾9成，其中向隅客占8成。受近期市场升温带动，今日出席客户当中，投资客较上一轮销售增1成，达7成。其中该行最大手客户计划斥资逾2,500万元购入4伙单位。

陈永杰表示，该行出席客户中，投资客较上一轮销售增1成。
陈永杰表示，该行出席客户中，投资客较上一轮销售增1成。

布少明：多组大手客有意认购4伙

美联高级董事布少明称，项目继续不乏大手客追捧，预计可再度即日沽清。是次大手客中续有多组大手客有意认购4伙，其中最高涉资逾2,000万元，计划购入1伙3房、2伙2房及1伙1房作自住及收租之用。该行是次入票客源中投资客占比逾4成，预计屋苑入伙后租金可达45元，租赁回报约4.5厘。

布少明预计项目可再度即日沽清。
布少明预计项目可再度即日沽清。

 SIERRA SEA 2A 3座20楼E室示范单位：

相关文章：SIERRA SEA 2A期示范单位首曝光 即睇示位相

SIERRA SEA 2A 3座20楼J室示范单位：

SIERRA SEA 2A 3座20楼A室示范单位：

SIERRA SEA环境航拍：

 

相关文章：70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」

相关文章：西沙SIERRA SEA享「山环水抱」之象 有利升官发财 风水师教拣最旺座向及期数

相关文章：SIERRA SEA交通配套惹关注 马鞍山街坊形容如「大阪临空城」 靠巴士小巴接驳 自驾最快5分钟到

 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
02:22
乐华南邨谋杀案｜28岁非洲裔无业汉潜逃内地落网 昨移交返港 疑感情问题犯案
突发
2小时前
76岁前TVB金牌司仪「爆血管」 一部位大片瘀黑极骇人  曾言「生老病死控制唔到」
76岁前TVB金牌司仪「爆血管」 一部位大片瘀黑极骇人  曾言「生老病死控制唔到」
影视圈
9小时前
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
影视圈
2026-01-16 13:00 HKT
李丞责2026马年运程｜12生肖事业/健康/爱情/财运一文睇清！犯太岁要趋吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
李丞责2026马年运程｜12生肖事业/健康/爱情/财运一文睇清！犯太岁要趋吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
生活百科
9小时前
63岁前TVB小生4位数花胶当早餐 北上发展生活超富贵 吸金力强住欧式宫廷豪宅
63岁前TVB小生4位数花胶当早餐 北上发展生活超富贵 吸金力强住欧式宫廷豪宅
影视圈
8小时前
荃湾男子麦当劳后梯挥舞菜刀 警持盾牌驰至制服
00:49
荃湾男子麦当劳后梯挥舞菜刀 警持盾牌驰至制服
突发
8小时前
港铁职员合力抬男乘客出车厢 网民：阴公啰，点解要咁拖？ 目击者还原真相：唔使担心｜Juicy叮
港铁职员合力抬男乘客出车厢 网民：阴公啰，点解要咁拖？ 目击者还原真相：唔使担心｜Juicy叮
时事热话
3小时前
旺角街头奇景 摩打手10分钟狂吸两包烟 网民大爆怪汉5年前旧事｜Juicy叮
旺角街头奇景 摩打手10分钟狂吸两包烟 网民大爆怪汉5年前旧事｜Juicy叮
时事热话
5小时前
生日Switch游戏机被没收 美11岁童开枪爆头杀父
生日Switch游戏机被没收 美11岁童开枪爆头杀父
即时国际
6小时前
医生绝不吃20种超市食物 香蕉1原因上榜 这种蔬菜竟含致命风险？
医生绝不吃20种超市食物 香蕉1原因上榜 这种蔬菜竟含致命风险？
保健养生
8小时前