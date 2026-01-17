SIERRA SEA 2A期次轮发售 暂沽160伙

新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期备受市场欢迎，打破上轮纪录以累收逾4.9万票展开次轮销售，涉229伙价单单位，折实平均呎价约12,110元，另以招标形式推售14伙特色户。

市场消息指，SIERRA SEA 2A期截至下午约4时暂沽160伙。

大批准买家一早到场等候，人龙不断。

项目再度承接首轮旺势，就项目设于九龙站商厦的售楼现场所见，大批准买家一早到场等候，人龙不断，气氛甚是不俗，直至下午的B组时段更见大批买家不断涌入，再现逼爆售楼厂盛况，场面墟冚，同时现场可见不少年轻准买家身影。

陈永杰：最大手客拟2500万购4伙

中原亚太区副主席兼住宅副总裁陈永杰表示，项目延续首轮销售销情，该行今日出席率约8成，A组出席率更逾9成，其中向隅客占8成。受近期市场升温带动，今日出席客户当中，投资客较上一轮销售增1成，达7成。其中该行最大手客户计划斥资逾2,500万元购入4伙单位。

布少明：多组大手客有意认购4伙

美联高级董事布少明称，项目继续不乏大手客追捧，预计可再度即日沽清。是次大手客中续有多组大手客有意认购4伙，其中最高涉资逾2,000万元，计划购入1伙3房、2伙2房及1伙1房作自住及收租之用。该行是次入票客源中投资客占比逾4成，预计屋苑入伙后租金可达45元，租赁回报约4.5厘。

SIERRA SEA 2A 3座20楼E室示范单位：

SIERRA SEA 2A 3座20楼J室示范单位：

SIERRA SEA 2A 3座20楼A室示范单位：

SIERRA SEA环境航拍：

