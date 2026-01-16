Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

嘉居‧天后连沽3伙特色户 呎价高见3.38万

新盘速递
更新时间：21:17 2026-01-16 HKT
发布时间：21:17 2026-01-16 HKT

嘉华旗下天后嘉居‧天后，自加推新一批单位后，市场反应热烈。其中特色单位备受追捧，项目3个连平台的特色单位率先以招标形式售出，合共套现3,626.8万元。其中一组买家更「一口气」连购两伙，涉资2,528.8万元。

该组买家连续购入2楼A及2楼B室，2楼A单位为3房套房设计，面积439方呎，连386方呎平台，成交价1,448.8万元，呎价33,002元。2楼B室为2房设计，面积324方呎，连323方呎平台，成交价1,080万元，呎价33,333元。

据了解，上述买家为内地客，对项目位于港岛市中心的位置，以及步行约90秒可抵达港铁天后站的便利性。此外，单位内设有特色平台，提供敞的户外空间，区内少有，故购入作长线收租之用。
 
另外，2楼C室则以1,098万元成交，间隔为2房，面积324方呎，连395方呎平台，呎价高达33,889元。

为回应市场需求，项目推出30楼及31楼天际特色户招标，两个单位均为大平层设计，其中31楼A单位，3房套房加工作间连洗手间设计，面积929方呎，连183方呎平台。另30楼A室，面积836方呎，同为3房套房加工作间连洗手间设计。
 

