SIERRA SEA 2A期单日招标沽10伙 呎价高见2.16万
更新时间：17:24 2026-01-16 HKT
新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期次轮销售前夕续录成交，今天（16日）再录得10宗标售成交，单日套现近1亿元；是次标售单位涵盖1房至3房间隔，面积278至835方呎，成交金额由4,874万至1,802.6万元，成交呎价由14,515至21,624元。
当中成交金额最高为Coral Avenue的3座25楼A室，属3房1套及工作间连洗手间间隔，单位面积835方呎，附设434方呎平台及683方呎天台，成交金额为1,802.6万元，呎价为21,588元；而呎价最高则为Coral Avenue 3座25楼C室，同属3房1套及储物室连洗手间间隔，面积739方呎，附设120方呎平台及481方呎天台，成交金额1,598万元，呎价为21,624元；分别创期数成交楼价及成交呎价新高。
