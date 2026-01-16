Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

SIERRA SEA 2A期单日招标沽10伙 呎价高见2.16万

新盘速递
更新时间：17:24 2026-01-16 HKT
发布时间：17:24 2026-01-16 HKT

新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期次轮销售前夕续录成交，今天（16日）再录得10宗标售成交，单日套现近1亿元；是次标售单位涵盖1房至3房间隔，面积278至835方呎，成交金额由4,874万至1,802.6万元，成交呎价由14,515至21,624元。

当中成交金额最高为Coral Avenue的3座25楼A室，属3房1套及工作间连洗手间间隔，单位面积835方呎，附设434方呎平台及683方呎天台，成交金额为1,802.6万元，呎价为21,588元；而呎价最高则为Coral Avenue 3座25楼C室，同属3房1套及储物室连洗手间间隔，面积739方呎，附设120方呎平台及481方呎天台，成交金额1,598万元，呎价为21,624元；分别创期数成交楼价及成交呎价新高。

今天（16日）再录得10宗标售成交，单日套现近1亿元。
今天（16日）再录得10宗标售成交，单日套现近1亿元。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
屯门开枪｜死者「恐龙」寄住友人家 户主：佢有吸太空油习惯 经常自言自语
01:11
屯门开枪｜死者「恐龙」寄住友人家 户主：佢有吸太空油习惯 经常自言自语
突发
6小时前
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
01:41
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
突发
7小时前
屯门开枪．全纪录｜疑凶与家人断联多月 一子弹贯穿身体 警千钧一发救女途人
03:12
屯门开枪．全纪录｜疑凶与家人断联多月 子弹贯穿身体 警千钧一发救女途人
突发
9小时前
DAISO传说¥500「扫地机械人」香港有售！一键操作简单除麈 日网友分享用后感
日本DAISO爆红¥500「扫地机械人」香港有售！一键操作简单除麈 日网友分享用后感…
生活百科
2026-01-15 15:04 HKT
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方无奈市况转变：好似整定咁
饮食
20小时前
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
影视圈
5小时前
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-15 12:38 HKT
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
时尚购物
2026-01-15 16:45 HKT
前TVB「御用阿妹」神隐逾廿年罕露面 忆痛别3料癌症妹妹 跟轻生父临终前和解
前TVB「御用阿妹」神隐逾廿年罕露面 忆痛别3料癌症妹妹 跟轻生父临终前和解
影视圈
8小时前