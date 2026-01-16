缇外4557呎大宅1.9亿沽 每呎造价4.16万

嘉里发展的九龙半山低密度豪宅缇外，今日（16日）以招标形式售出2座2楼A室分层大宅，面积4,557方呎，属4房4套房连两间工人房间隔，以1.9亿元连1个车位成交，呎价约41,694元，为今年第2宗成交个案。

项目至今累售46伙，总成交金额约141亿元，平均成交呎价约59,000元。

缇外由5座住宅大楼及3座院墅组成，仅提供61个分层大宅及3座院墅。分层大宅面积则介乎3,466至8,583方呎，涵盖标准分层大宅、花园大宅以及天台顶层特色大宅。3 座院墅面积11,382方呎至11,692方呎，每座均特设逾万呎前后花园、室外游泳池、升降机以及私人停车库。