会德丰黄竹坑盘命名DEEP WATER SOUTH 部署《财案》前推售

会德丰地产与港铁合作发展的黄竹坑上盖港岛南岸第6期，正式命名为DEEP WATER SOUTH，会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，项目属黄竹坑站上盖压轴一期，分2期发展，已批售楼纸，其中6A期命名为MONT BLUE，提供463伙，主力提供1房至3房户型；6B期GRANDE BLANC 则提供154伙，全数为3房及4房大宅，集团将为项目进行软销，将视乎市场反应再决定推售6A期或6B期，料下月《财政预算安》前落实推售计划。

黄光耀续称，踏入2026年首2周，集团售出近100伙，套现近10亿元，料今年推售5个项目逾1,000伙如期推出，料今年全年可售出超过2,000伙，相信今年销情可以更胜去年，在多项利好因素下，相信《财政预算案》会有利民措施，料今年整体楼价可升5%至10%，豪宅可看高一线，租金继续向好，在内地生带动需求下，料今年租金将有5%增长。