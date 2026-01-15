Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

会德丰黄竹坑盘命名DEEP WATER SOUTH 涵盖1至4房户 部署《财案》前推售

新盘速递
更新时间：14:54 2026-01-15 HKT
发布时间：14:54 2026-01-15 HKT

会德丰地产今年将推5伙，共涉逾1000伙，其中与港铁合作发展的黄竹坑上盖港岛南岸第6期打头阵推售，项目正式命名为DEEP WATER SOUTH，料下月财案前推售。

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，集团预计今年每季推1盘，黄竹坑站上盖港岛南岸第6期将为集团今年首炮项目，属港岛南岸压轴一期，分2期发展，共提供617伙已批售楼纸，其中6A期命名为MONT BLUE，提供463伙，主力提供1房至3房户型；6B期则命名为GRANDE BLANC，则提供154伙，全属为3房及4房大宅，集团将为项目进行软销，将视乎市场反应再决定推售6A期或6B期，料下月《财政预算案》前落实推售计划。

黄光耀续称，项目设计特色为融入法国南部度假美学，定价将参考同区造价，由于项目拥面向深水湾及寿臣山优惠，加上集团善于打造豪宅，此等因素亦会一并于定价考虑当中。

踏入2026年首2周，黄光耀透露集团已售出近100伙，套现近10亿，若今年推售5个项目逾1000伙如期推出，今年全年可售出超过2000伙，相信销情可以更胜去年，在多项利好因素下，相信《财政预算案》会有利民措施，料今年整体楼价可升5%至10%。

豪宅去年底开始追落后，加上股市畅旺，今年有逾百间公司来港上市，高层管理层对豪宅有需求，令资金流入，故豪宅可看高一线，今年租金继续向好，受惠于在内地生来港就读带动需求下，料今年租金将有5%增长。

会德丰地产助理董事兼总经理（商务）余丽珠表示，项目拥深水湾及寿臣山优势，并设有专属升降机直达港铁站，附近亦有顶级私人会所、国际学校等，优势尽现。

