SIERRA SEA 2A期今截登记 收约4.3万票 超购逾186倍

新盘速递
更新时间：11:04 2026-01-15 HKT
发布时间：11:04 2026-01-15 HKT

西沙新盘马不停蹄部署推售，由新地发展的西沙SIERRA SEA 2A期，将于今日截票，明日进行抽签，随即于周六次轮发售243伙，包括价单方式销售229伙及推出14伙特色户招标，项目截至13日已收约4.3万票，超额认购逾186倍。

次轮发售价单的229伙，涵盖27伙1房、158伙2房及44伙3房，面积由297至700方呎，折实售价约350.05至909.45万，折实呎价约10383至14200元，折实平均呎价约12110元。

售价最平单位为3座2楼J室，面积为299方呎，属1房间隔，折实售价350.05万，折实呎价11707元；而最低呎价单位为3座2楼B室，面积457方呎，属2房间隔，折实售价474.52万，折实呎价10383元。

西沙SIERRA SEA 2A期将于今日截票，明日进行抽签。

至于最贵单位为1座10楼H室，面积645方呎，属3房1套连储物室间隔，折实售价为909.45万，折实呎价14100元；呎价最高单位属1座10楼G室，1房间隔，面积297方呎，折实售价421.75万，折实呎价14200元。

根据销售安排，次轮销售将于周六上午10时开售，优先拣楼的A组买家须买最少3至4伙指定单位，当中A组出售的指定单位不得多于65个，而余下未出售的指定单位将在B组出售，而B组时段，可购买不多于1个指明单位，但登记人如购买任何1个或2个指明住宅物业，则可购买2个指定单位。

同日以招标方式出售的14伙，均属连花园、平台或天台的特色单位，其中面积最大为5座28楼A室，面积835方呎，另有434方呎平台、683方呎天台，属3房套间隔，平台设有楼梯前往天台。

